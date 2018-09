Ehemalige UBS-Chefökonom in Wattwil: «Die Konjunktur bleibt gut» Unternehmer und Ökonom Klaus W. Wellershoff zeichnete am Raiffeisen-Finanzapéro ein positives Bild der aktuellen Wirtschaftssituation. Er wies aber auch auf Risiken hin, wie zum Beispiel Chinas Verschuldung. Ruben Schönenberger

Der Unternehmer und frühere UBS-Chefökonom Klaus W. Wellershoff referierte am Finanzapéro der Toggenburger Raiffeisenbanken.

Der ehemalige UBS-Chefökonom Klaus W. Wellershoff war nicht zum ersten Mal Gast der Toggenburger Raiffeisenbanken. Schon vor zwei Jahren referierte er über den Zustand und den Ausblick der Wirtschaft und der Finanzmärkte. «Schon damals sprach ich vom goldenen Herbst. Und der dauert immer noch an», sagte Wellershoff einleitend zu seinen Erläuterungen. «Es sind nur wenige Gewitterwolken im Anmarsch.»

In der Folge präsentierte der Ökonom anhand von neun Thesen, wie er die Zukunft der Wirtschaft sieht. Diese drehten sich um Themen wie Konjunktur, Währungen und Geldpolitik.

Gutes Bild bei den Konjukturtreibern

Die Konjunktur bleibe vorläufig gut, zeigte sich Wellershoff überzeugt. Aktuell sei nämlich bei allen grossen Konjunkturtreiber ein gutes Bild zu beobachten. Selbst die Eurozone wachse, auch wenn das in Europa jeweils nicht so geglaubt werden könne. «Wir sind wahnsinnig kritisch mit Europa», resümierte Wellershoff, der aber in der politische Ausprägung der EU ebenfalls viele Mängel feststellt. Der Brexit dürfte nach Ansichten des Ökonomen indes vor allem Grossbritannien treffen. In der Wirtschaft der Rest-EU werde das nur mässig zu spüren sein.

Auch für die Schweizer Konjunktur zeichnet Wellershoff ein positives Bild. «Die Arbeitnehmenden helfen hier in schwierigen Situationen mit und auch die Unternehmen reagieren schnell auf geänderte Umstände.» Unter Zugzwang sieht er aber die Schweizerische Nationalbank (SNB) und ihre Geldpolitik. Gleichbleibend tiefe Zinsen führen bei einer steigenden Inflation zur Belastung von Sparern und Vorsorgern.

Der Realzins sei aktuell so tief wie noch nie. Trotzdem rechnet er in diesem Jahr nicht mehr mit einer Anpassung der Leitzinsen durch die SNB. «Auf der politischen Bühne sind die nächsten Monate schwierig», begründete Wellershoff diese Prognose. «Die Nationalbank hat die Chancen zum Handeln verpasst.»

China droht sich stark zu verschulden

Sorgen jedoch bereitet ihm China. Bisher hätten die Manager erreicht, was man von ihnen erwartet hätte. Seit einiger Zeit sei aber die Zielvorgabe von Präsident Xi Jinping zu hoch. Um die geforderten 6,5 Prozent Wirtschaftswachstum zu erreichen, habe China eine Wirtschaftspolitik verfolgt, die zu einer massiv gesteigerten Auslandsverschuldung geführt habe. «Das könnte in fünf, sechs Jahren zu einem grossen Thema werden», zeigte sich Wellershof besorgt.

Bei der gemeinsamen Betrachtung der 25 wichtigsten Schwellenländer ist Wellershof indes positiver gestimmt. «Die wichtigsten Kennzahlen sind ganz ordentlich», fasste er zusammen. So verfügen diese Länder über eine positive Handelsbilanz. Das heisst, sie sind nicht auf das Vertrauen der Finanzmärkte angewiesen, um sich zu finanzieren.

Es gibt Alternativen zu Aktien

Insgesamt wachse die Weltwirtschaft aber langsamer als noch in der Vergangenheit. Dafür gebe es viele Gründe. Unter anderem sei es schwierig, gleich viel Prozent Wachstum zu erzielen, wenn der Ausgangsbetrag von Jahr zu Jahr höher ist.

Für die Einzelne und den Einzelnen warnte er abschliessend, dass Aktien zunehmend riskant werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei derzeit so hoch, dass der Absturz bei einer Rezession entsprechend schmerzhaft werde. Aktien seien aber auch nicht alternativlos. Deshalb solle man sich als Anleger langsam darauf vorbereiten, von Aktien hin zu anderen Möglichkeiten zu wechseln.