Die Kirchgemeinde unteres Neckertal kauft das alte Gemeindehaus An der sonntäglichen Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Unteres Neckertal in Oberhelfenschwil stimmte die Bürgerschaft dem Kauf und Verkauf von Liegenschaften zu. Urs Nobel

Im alten Gemeindehaus in Brunnadern wird nach dem Ja der Kirchgemeindeversammlung ein Verwaltungszentrum realisiert. (Bild: Urs M. Hemm)

«Es ist keineswegs so, dass ich ein Freund davon bin, wenn sich eine Kirchgemeinde mit Liegenschaftsfragen befasst. Allerdings habe ich Vertrauen in unserem Vorstand und werde deshalb dem Kauf des alten Gemeindehauses und einer Scheune in Brunnadern ebenso zustimmen, wie auch dem Verkauf der Liegenschaft beim Altersheim», sagte ein Kirchgänger vorgängig zur Kirchbürgerversammlung.

Kurt Oehninger, Präsident der Kirchgemeinde, brauchte keine Überzeugungsarbeit zu machen. Die Stimmberechtigen der Kirchgemeinde, dazu gehören Brunnadern, Mogelsberg und Oberhelfenschwil, folgten dem Willen der Kirchenvorsteherschaft und gaben grünes Licht zu den Anträgen. Nicht erst, als die beiden Traktanden offiziell anstanden, sondern schon beim Posten Budget 2019, in welchem der Kauf- und Verkauf der Immobilien integriert war.

Zwei Drittel werden durch Eigenkapital finanziert

Um was aber ging es am Sonntag in der evangelischen Kirche? Das Gemeindehaus sowie eine dazugehörende Scheune sollten erstanden und der Standort Brunnadern als Verwaltungszentrum positioniert werden. Die Scheune würde weiterhin an den Verein Schüür vermietet werden, ebenso einen Teil der Garagen. Dies bringe der Kirchgemeinde einen gewissen finanziellen Betrag an regelmässigen Einnahmen. Die Finanzierung des Verkaufspreises von 1,2 Millionen Franken lässt sich durch die Verkäufe der Grundstückflächen (Grundbuch Nummer 275B) zum grossen Teil decken.

Die Kirchgemeinde Unteres Neckertal finanziert zwei Drittel der Investitionen von 800'000 Franken über das Eigenkapital. Ein Drittel wird über den Finanzausgleich getragen und innert vier Jahren abgeschrieben. Für die Kirchgemeinde und die Gemeinde Brunnadern eine gewinnende Situation. Der Verkauf der Landfläche beim Altersheim ist für die Gemeinde Neckertal und für das Altersheim eine vorsorgliche Landreserve. Für die Kirchgemeinde bedeutet der Kauf des Gemeindehauses, dass sie zu einem zentralen Verwaltungsgebäude kommt, welches zusätzlich auch weitere Räume für kirchliche Nutzungen bietet.

Lücke im Vorstand ist wieder geschlossen

Einstimmigkeit herrschte auch bei allen weiteren Traktanden, in welchen der Vorstand Rechenschaft über seine Tätigkeit und die Jahresrechnung abgab. Gesamthaft schloss die Rechnung um rund 100'000 Franken besser als budgetiert. Dies, obwohl die Einnahmen aus den Kirchensteuern tiefer als geplant ausfielen. Der vakante Sitz in der Kirchenvorsteherschaft konnte dank der Bereitschaft von Fritz Habegger geschlossen werden. Er wurde in Abwesenheit einstimmig gewählt.