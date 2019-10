Kolumne

Die Jungwählerin ist überzeugt: Sympathische Kandidaten werden gewinnen

Julia Engel absolviert derzeit beim «Toggenburger Tagblatt» ein Praktikum. Die eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober werden ihre ersten sein. In loser Folge berichtet sie in der Rubrik «Meine ersten Wahlen», was ihr in den Wochen vor den Wahlen auffällt.