Interview «Die Haseln blühen bereits im Januar» Die Heuschnupfen-Saison hat bereits wieder begonnen. Der Apotheker der Gill Apotheke in Ebnat-Kappel, Stefan Graf, erklärt, was die Auslöser und die Symptome der Pollenallergie sind und was man am besten dagegen unternehmen kann. Anne-Sophie Walt

Stefan Graf, Apotheker aus Ebnat-Kappel. (Bild: Anne-Sophie Walt)

Was kann man gegen Heuschnupfen tun?

Es gibt diverse Methoden zur Vorbeugung und Behandlung von Heuschnupfen. Die Palette ist bei prophylaktischen und unterstützenden Massnahmen sehr breit und reicht von chemischen, homöopathischen bis hin zu spagyrischen Medikamenten und Behandlungsformen. Medikamente gibt es in Form von Nasensprays, Augentropfen oder Tabletten. Es gibt zudem Massnahmen, die nicht medizinischen Ursprungs sind. Pollenallergiker sollten beispielsweise bei geschlossenem Fenster schlafen, ihre Bettwäsche häufig wechseln, die draussen getragenen Kleider ausserhalb des Schlafzimmers ausziehen oder ein Pollenschutzgitter an den Fenstern anbringen.

Ist Heuschnupfen heilbar?

So wie sich Allergien entwickeln, können sie auch wieder verschwinden. Manche Menschen bekommen Heuschnupfen in sehr jungem Alter, andere wiederum sind bis ins Pensionsalter beschwerdefrei und werden erst dann mit allergischen Reaktionen konfrontiert. Wer sich einer Desensibilisierung, das ist eine spezifische Immuntherapie, unterzieht, möchte die Pollenallergie ursächlich behandeln. Eine solche Therapie muss im Voraus durch einen Facharzt abgeklärt und durchgeführt werden. Auch komplementärmedizinische Behandlungen zeigen immer wieder Erfolg.

Wie entsteht Heuschnupfen?

Stefan Graf: Bäume, Gräser und Kräuter haben Pollen, die durch den Wind verteilt werden und die bei Menschen durch das Einatmen oder den direkten Kontakt Allergien auslösen können. Das Immunsystem reagiert auf die Eiweisse der Pollen, die an sich harmlos sind.

Auf welche Pollen reagieren die Menschen?

Pollen von Bäumen, auf die viele Heuschnupfen-Patienten reagieren, sind Hasel, Erle, Birke und Esche. Bei Gräsern sind es das Wiesenlieschgras oder das Knäuelgras. Bei den Kräutern gibt es beispielsweise den Beifuss, oder das Traubenkraut (Ambrosia), das von Nordamerika in die Schweiz gekommen ist und dessen Pollen sehr potent sind. Rund 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind von einer Pollenallergie betroffen.

Welche Pollen rufen bei Menschen die heftigsten Allergien hervor?

Jeder Mensch reagiert unterschiedlich stark auf die Pollen. Auch wann wer auf welche Pflanze reagiert, ist von Person zu Person anders. Jedoch lösen Erlen-, Eschen-, Birken- und Hasel- sowie Gräser- und Beifusspollen 95 Prozent der Pollenallergien in der Schweiz aus. Auch das Traubenkraut, dessen Blütenstaub zu den weltweit potentesten Pollen gehört, ruft bei Allergikern teils schwere Beschwerden hervor.

Was sind die typischen Symptome einer Pollenallergie?

Die typischen Beschwerden einer Pollenallergie machen sich rund um den Kopf bemerkbar. Normalerweise haben Betroffene gerötete, tränende und juckende Augen. Die Nasenschleimhäute schwellen an und produzieren wässrige Sekrete. Viele leiden an Nasenverstopfungen und Niesattacken, die im Gegensatz zu herkömmlichen Erkältungen in einer viel extremeren Form auftreten. Dazu kommen Juckreize an und in den Ohren und in der Gaumen- und Rachengegend. Menschen, die an einer ausgeprägten Pollenallergie leiden und eine solche über längere Zeit unbehandelt lassen, können ein allergisches Asthma entwickeln. Wir nennen dies in der Medizin einen Etagenwechsel (Wechsel von der Kopf- zur Brustgegend). Solche Beschwerden müssen oft ärztlich behandelt werden.

In welchen Monaten ist es besonders schlimm?

Die Haseln blühen bereits im Januar, sofern der Winter nicht allzu schwer war. Die Ausprägung der Pollenbelastung ist jeweils von Gegend zu Gegend unterschiedlich. Im Flach- und Mittelland haben die Menschen früher mit Pollenallergien zu kämpfen als in höher gelegenen Gebieten. Die meisten Betroffenen verspüren den Höhepunkt ihrer Allergie im Frühling und im Frühsommer. Es ist jedoch wetterabhängig, wann die Pflanzen genau blühen. Gewisse Pollen, wie beispielsweise jene vom Traubenkraut, sind bis im Oktober in der Luft. Interessant ist, dass in Städten die Pollenbelastung am Abend ihren Höhepunkt erreicht, wohingegen sie auf dem Land frühmorgens am höchsten ist. Während und nach Regenfällen ist die Pollenkonzentration in der Luft am geringsten.