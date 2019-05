Die glorreichen Sieben: Zweimal gewann der FC Bütschwil den Ostschweizer Cup bei den Frauen – nun ist für sieben Bütschwilerinnen der Hattrick möglich

Erstmals in der sechsjährigen Geschichte des Ostschweizer Cupfinaltages stehen sich am Sonntag in Frauenfeld mit Bütschwil-Neckertal und Ebnat-Kappel zwei Toggenburger Frauenteams im Endspiel gegenüber.