Die Gemeinde Neckertal senkt den Steuerfuss um 10 Prozentpunkte An der Bürgerversammlung der Gemeinde Neckertal beschlossen die Stimmenden, den Steuerfuss um 10 Prozentpunkte auf 132 Prozent zu senken. Es ist der tiefste Steuersatz in der 10-jährigen Geschichte der Gemeinde. Urs M. Hemm

Nach dem geschäftlichen folgt der gemütliche Teil: Gemeindepräsidentin Vreni Wild unterhält sich mit Bürgern am Apéro nach der Bürgerversammlung. (Bild: Urs M. Hemm)

Gemeindepräsidentin Vreni Wild blickte in ihrer Einführung zehn Jahre zurück, genauer gesagt auf die damalige Fusion der Gemeinden Brunnadern, Mogelsberg und St. Peterzell. «Vor der Abstimmung wurde Ihnen damals viel versprochen und Stimmen wurden laut, ob wir alles einhalten könnten. Wir konnten es und in Vielem wurden die Erwartungen sogar übertroffen», sagte sie.

Eines dieser Versprechen war, den Gemeindesteuerfuss zu senken. Betrug der Steuersatz damals 162 Prozent hatten die Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung der Gemeinde Neckertal die Möglichkeit, diesen erneut zu senken, nämlich von derzeit 142 auf 132 Prozent. Aufgrund der voraussichtlich günstigen Ertragslage in den kommenden Jahren, sprachen sich die 86 Anwesenden in der Turnhalle Haselacker in Brunnadern einstimmig für die Steuersenkung aus.

Neues Rechnungsmodell macht es möglich

Als Gründe, warum eine Steuersenkung möglich sei, nannte Gemeindepräsidentin Wild unter anderem das neue Rechnungsmodell des Kantons, mit welchen die Gemeinden künftig Budget und Rechnung erstellen müssen. «Darin sind die Abschreibungsfristen neu geregelt, sodass die jährlichen Belastungen tiefer ausfallen als bisher, weil sie auf einen längeren Zeitraum verteilt sind», erläuterte Vreni Wild.

Des Weiteren nannte sie höhere Steuereinnahmen bei etwa gleichbleibenden Ausgaben sowie den zu erwartenden Ressourcenausgleich. «Sollte sich dabei vom Kanton aus etwas drastisch ändern, müssten wir schlimmstenfalls die Steuern wieder erhöhen. Aber in der derzeitigen komfortablen Situation wollen wir mit der Steuersenkung den Bürgern etwas zurückgeben», sagte Vreni Wild.

Der Bedarf der Schule Neckertal sowie der Schule Oberes Neckertal nimmt stetig ab. So liegen die beiden Voranschläge für das Jahr 2019 zusammen bei gut 9,8 Millionen Franken. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Minderbedarf von 275'000 Franken. Dies ist eine Entwicklung, welche sich bei einer allfälligen Fusion mit Hemberg und Oberhelfenschwil zu einer Einheitsgemeinde, noch verstärken könnte. Bei den Erläuterungen zum Konto Verkehr konnte Vreni Wild mit einer Überraschung aufwarten. Im Zuge des Postautoskandals, wo mit geschönten Rechnungen überhöhte Subventionen bezogen worden waren, erhält die Gemeinde Neckertal ein Rückzahlung von 23'000 Franken.

Für das 10-Jahr-Jubiläum der Gemeinde werden 15'000 Franken budgetiert. Deren Verwendung müsse aber noch diskutiert werden. Ein Bürger regte im Rahmen der Umfrage an, einen Teil davon in kostenlose Samariterkurse zu investieren, um Wissen aufzufrischen oder Neues zu erlernen.

Bushalt in St. Peterzell wird sicherer gemacht

Im Rahmen der geplanten Investitionen gewährten die Stimmbürger dem Gemeinderat einen Projektierungskredit in der Höhe von 60'000 Franken, um die verkehrstechnische Situation an der Bushaltestelle Dorf in St. Peterzell zu bereinigen. Zugestimmt wurde ausserdem der Ablösung des Baurechts auf Land beim «Haus am Necker» sowie dem Erwerb eines direkt anschliessenden Stücks Land als Reserve über insgesamt 280'000 Franken.