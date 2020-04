Die Forelle ist der «Fisch des Jahres 2020» Jedes Jahr kürt der Schweizerische Fischerei-Verband einen «Fisch des Jahres». Diese Ehre wird 2020 der Forelle zuteil.

Viele Schweizer habe eine Forelle vor den Augen, wenn sie das Wort Fisch hören. Bild: PD

Viele Menschen stellen sich eine Forelle vor, wenn sie den Begriff Fisch hören. Der Schweizerische Fischerei-Verband SFV spricht in Zusammenhang mit der Forelle sogar vom «beliebtesten Fisch der Schweizer».

Doch die Beeinträchtigung der Gewässerräume seit 150 Jahren und der Klimawandel seit 40 Jahren überfordere den ökologisch sehr anpassungsfähigen Fisch. Darum wurde die Forelle zum «Fisch des Jahres 2020» ernannt.

Anpassungsfähiger Fisch hat sich auf der ganzen Erde ausgebreitet

Erste Vorfahren der heutigen Forellen lebten bereits zur Zeit der Dinosaurier. Heute kommt diese Fischart auf der ganzen Erde vor, dies aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen Lebensräume und weil sie mit Erfolg in örtliche Gewässer eingesetzt worden ist.

In der Schweiz lebt die Forelle in allen Arten von Fliessgewässern und in Staugewässern, solange ihr hoher Sauerstoffbedarf gedeckt ist und das Wasser nicht wärmer als 25 Grad wird. Forellen suchen sich einen Standplatz, wo sie sich verstecken und von wo aus sie jagen können.

Sie sind Raubfische und fressen alles, was sie überwältigen und schlucken können. Jungforellen ernähren sich primär von Wasserinsekten, grössere Exemplare fressen auch kleinere Fische. Die Forelle ist für den Menschen ein beliebter Speisefisch. Bereits die Römer angelten diese Fischart und auch heute ist die Forelle bei vielen Freizeitfischern eine begehrte Beute.