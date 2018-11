Die Firma Bichler + Partner braucht mehr Platz Der Wattwiler Elektrotechnik-Dienstleister Bichler + Partner blickt auf eine fast 120-jährige Geschichte zurück. Seit 90 Jahren ist die Firma im Dorfbild präsent. Das bleibt sie auch, obwohl die Firma einen Neubau realisiert. Ruben Schönenberger

Bichler und ein Teil der Belegschaft feierten den Spatenstich des Neubaus an der Schützenmattstrasse in Wattwil. (Bild: PD)

Mit einem Neubau will die Wattwiler Bichler + Partner ein aktuelles Problem lösen. «Wir sind grösser geworden, hier an der Bahnhofstrasse haben wir nicht genügend Platz», sagt Inhaber Oliver Lacher. Gerade die Automation – einer der vier Angebotsbereiche (siehe Kasten) – brauche viel Platz. «Anfang Jahr haben wir uns deshalb entschieden, einen Neubau zu realisieren», sagt Lacher.

Die Baubewilligung für den Neubau an der Wattwiler Schützenmattstrasse erhielt die Firma in der vorletzten Woche, am vergangenen Freitag folgte der Spatenstich. Das alte Haus, das auf dem Grundstück steht, soll nach Möglichkeit saniert werden. Die Fläche dient dem Unternehmen aber auch als Baulandreserve.

Der Laden bleibt an der Bahnhofstrasse

Entstehen soll in einer rund einjährigen Bauzeit ein funktionaler Gewerbebau. «Wir wollen alles an einem Ort unter einen Hut bringen», erklärt Lacher die Idee hinter dem Neubau. Damit gemeint sind Werkstätten, Lager, Büroplätze, nicht aber der Laden. «Dieser bleibt an der Bahnhofstrasse», sagt Lacher.

Die dahinter liegenden Flächen will die Firma vermieten, vielleicht auch verkaufen. Die Filialen in Ebnat-Kappel und Nesslau bleiben bestehen. «Das ist uns sehr wichtig, wir wollen bei den Kunden vor Ort sein», erklärt Lacher. So könne man schnell reagieren.

Standort Wattwil war unbestritten

Dass der Neubau in Wattwil zu stehen kommt, war für Lacher keine Frage. «Beim Standortentscheid gab’s für mich nur Wattwil», hält er fest. Und auch wenn der Bau ohne architektonische Eigenheiten daherkommen soll, weist er gemäss Lacher doch einige Besonderheiten aus. «Wir wollen unseren Strom selber produzieren und autark sein.»

So könnte der Neubau von Bichler + Partner dereinst aussehen. (Visualisierung: PD)

Zur Kühlung der Räume wird nicht auf eine herkömmliche Klimaanlage mit Luftzug gesetzt, sondern die ganze Bausubstanz gekühlt. «Das ist etwas teurer, aber für die Mitarbeiter ein Mehrwert.» Und im Bereich Gebäude-Automation will die Firma am eigenen Bau zeigen, was sie alles kann.

Schon in rund einem Jahr soll der Bau fertig sein. Im Dezember 2019 könnten die ersten Bereiche an die Schützenmattstrasse umziehen. Eröffnen will Lacher den Neubau offiziell aber erst 2020. Dann, wenn die Firma auch ihr 125-Jahr-Jubiläum feiert.