Die Finanzbefugnisse der Schule Oberes Neckertal werden neu geregelt Die Rechnung 2018 der Schule Oberes Neckertal schliesst mit dem tiefsten je erreichten Finanzbedarf ab. Zudem kann die Mehrzweckhalle St.Peterzell für 2,6 Millionen Franken saniert werden. Dies wurde am Montag an der Bürgerversammlung beschlossen. Urs M. Hemm

Der obere Eingangsbereich der Mehrzweckhalle St. Peterzell soll komplett erneuert, der Lichthof zurückgebaut werden. (Bild: Bilder: Urs M. Hemm)

Schulpräsident Werner Raschle konnte seine zehnte Schulbürgerversammlung mit ruhigem Gewissen in Angriff nehmen. Denn er konnte den 32 anwesenden Stimmberechtigten für die Rechnung 2018 einen Minderaufwand in der Höhe von knapp 260'000 Franken präsentieren. Der effektive Steuerbedarf der Schule Oberes Neckertal belief sich demnach auf rund 4,55 Millionen Franken, was dem tiefsten Wert seit Bestehen der Schulgemeinde entspricht.

Das Budget 2019 rechnet mit einem Steuerbedarf von rund 4,66 Millionen Franken, welches, ebenso wie die Rechnung für das Jahr 2018, von den Stimmbürgern ohne Gegenstimme genehmigt wurde. Ebenfalls einstimmig gewährte die Bürgerschaft einen Kredit in der Höhe von 2,6 Millionen Franken für die Komplettsanierung der Mehrzweckhalle St.Peterzell.

Hallensanierung kann geplant werden

Der Boden der im Jahr 1992 erbauten Halle selbst sei in gutem Zustand. «Es gibt jedoch zahlreiche Arbeiten, die keinen Aufschub dulden, wie beispielsweise die Sanierung der Flachdächer, welche undicht sind, sodass Regenwasser bis in die Garderobe tropft», erläuterte Werner Raschle. Weitere Projekte sind unter anderem die komplette Neugestaltung des oberen Eingangsbereichs sowie die Aufhebung des Lichthofs. Zudem müssen die Fenster und Storen ersetzt, die Fassade erneuert sowie zahlreiche technische Installationen ersetzt werden. Im Zuge dessen soll auch die Holzschnitzelheizung ersetzt und mit einem Feinstaubfilter ausgerüstet werden.

Geplant ist, in diesem Jahr die Detailplanung abzuschliessen, damit im Jahr 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. «Weil die Mehrzweckhalle auch von der Politischen Gemeinde Neckertal für Anlässe genutzt wird, übernimmt diese gemäss Vereinbarung von den 2,6 Millionen einen Anteil von 832'000 Franken», sagte Werner Raschle.

Infrastruktur für die Zukunft gerüstet

Dies sollte das letzte Mal sein, dass die Schulbürgerversammlung über Geldbeträge in solcher Höhe entscheiden konnte. Denn die Anwesenden folgten dem Antrag des Schulrats, die Schulgemeindeordnung in zwei Punkten anzupassen. Zum einen sollen die Finanzbefugnisse der Bürgerversammlung dahingehend beschnitten werden, dass künftig Kreditanträge, welche sich auf mehr als 500'000 Franken belaufen, an der Urne genehmigt werden müssen.

Werner Raschle, Schulpräsident der Schule Oberes Neckertal. (Bild: Urs M. Hemm)

Zum anderen solle künftig über Anträge mit weitreichenden Folgen für die Schulgemeinde ebenfalls ein Urnengang nötig sein. «Diese Änderung schlagen wir explizit hinsichtlich der möglichen Gemeindefusion vor, deren Prüfung der Schulrat sehr befürwortet», sagte Werner Raschle. Denn Entscheide von solcher Tragweite sollten von mehr als nur 32 von insgesamt über 1700 Stimmberechtigten der Schule Oberes Neckertal getroffen werden, «obwohl die anderen auch die Möglichkeit hätten, hier die Schulbürgergemeinde zu besuchen und ihre Meinung kundzutun», erläuterte er.

Diese Änderungen in der Gemeindeordnung konnte Werner Raschle leicht akzeptieren, sind die grossen Investitionsvorhaben bereits abgeschlossen (Sanierung Schulhaus Baumgarten), voll im Gang (Sanierung Schulhaus Dorf) oder aufgegleist (Sanierung Mehrzweckhalle). «Sind alle Arbeiten abgeschlossen, ist die Schule Oberes Neckertal bezüglich Infrastruktur für alle Eventualitäten der Zukunft gerüstet», sagte Werner Raschle.