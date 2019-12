Die Erkenntnis einer Fernsehsendung: «Manchmal ist Jassen brutal»

Interview

Samschtig-Jass-Schiedsrichter Jörg Abderhalden: «Für mich ist jede Sendung ein Training im Kopfrechnen»

Das Toggenburg ist mit Jörg Abderhalden, der als Schiedsrichter am Tisch sitzt, in jeder Sendung des Samschtig-Jass vertreten. Vor den Aufzeichnungen der Sendung im Dömli in Ebnat-Kappel erzählt der Nesslauer, was ihn an der Sendung besonders fasziniert.