Die Bütschwiler Frauen verpassen den Anschluss an die Spitze Die Toggenburgerinnen und die Rheintalerinnen aus Widnau trennen sich am Dienstagabend in der 2. Liga mit 1:1. Der Punkt bringt beide nicht weiter. Beat Lanzendorfer

Die Bütschwiler Defensive - links Fabienne Brändle, rechts Thalmann, bekundete ihre liebe Mühe mit den wirbligen Offensivspielerinnen von Widnau. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Vergleiche zwischen Bütschwil und Widnau waren schon in den vergangenen Jahren immer äusserst umstritten. Konnten sich die Toggenburgerinnen in der vergangenen Saison einmal knapp mit 3:2 durchsetzen, endete die zweite Partie mit 3:3. Im Jahr davor gab es dann jeweils einen 1:0-Sieg des Gastteams.

Harte Gegenwehr und mangelnde Chancenauswertung

Hart umkämpft war auch die Begegnung vom Dienstagabend, welche den Abschluss der achten Runde in der 2. Liga bildete. Dass sich die Einheimischen nicht durchsetzen konnten und sich mit einem 1:1 begnügen mussten, lag zum einen an der hartnäckigen Gegenwehr, aber auch an der mangelnden Chancenauswertung.

Was die Zuschauer vorab in der ersten Halbzeit zu sehen bekamen, war den Spielbesuch wert. So sah es auch Trainer Hanspeter Schlittler: «Meine Mannschaft hat mir in den ersten 45 Minuten sehr gut gefallen. Danach hat sie leider etwas nachgelassen, weshalb ich mit dem Punkt durchaus leben kann.»

Bei der leichten Feldüberlegenheit des ersten Abschnitts erarbeiteten sich die Bütschwilerinnen auch Chancen, die zu mehr als nur einem Erfolgserlebnis hätten führen können. Den Anfang machte Corinna Hasler, die nach zwanzig Minuten aus grosser Entfernung lediglich den Aussenpfosten traf. Kurz darauf verpassten nach einem Querpass von Scherrer Hasler und Fabienne Brändle die Führung.

Adriana Forrer trifft zum 1:0

Dann war es Adriana Forrer, die ihren Vorderleuten vormachte, wie ein Angriff konsequent abgeschlossen wird. Nach einem Freistoss von Diana Brändle landete der Ball an der Lattenunterkante und prallte von dort ins Feld zurück. Daraufhin drosch Forrer mit letztem Einsatz das Leder zum 1:0 in die Maschen.

Nun war die Reihe an Widnau, welches das leichte Nachlassen von Bütschwil konsequent ausnutzte. Vorerst konnte Torfrau Hangartner zweimal in extremis retten. Beim dritten Versuch war sie dann machtlos. Die sträflich allein gelassene Haltiner bekundete wenig Probleme, kurz vor dem Wechsel den Ausgleich zu erzielen.

Unerklärliches Nachlassen

Nach Wiederbeginn flachte die Begegnung merklich ab. Trotzdem bot sich den Bütschwilerinnen noch zweimal die Möglichkeit, drei Punkte ins Trockene zu bringen. Zuerst lenkte Diana Brändle eine Hereingabe mit dem Knie an die Latte, dann sah Maurine Gübeli ihren Schuss von der Torfrau abgewehrt. Auf der Gegenseite schoss Widnau gar noch das vermeintliche 1:2. Weil die Stürmerin aber aus Abseitsposition gestartet war, verweigerte der Unparteiische dem Tor die Anerkennung.

So blieb es beim Unentschieden, dass beiden beim Blick auf die Tabelle nicht weiterhilft. Sowohl Widnau als auch Bütschwil verbleiben mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ems im breiten Mittelfeld.