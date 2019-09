Die Bütschwiler Frauen verlieren erstmals - Ebnat-Kappel hingegen holt einen wichtigen Punkt

Der Bann ist gebrochen. Die Ebnater Frauen holten am Sonntag beim 2:2 in Widnau den ersten Saisonpunkt. Gleichzeitig reichten sie die rote Laterne an Amriswil weiter.

Nun besteht die Hoffnung, dass die Obertoggenburger Frauen den Tritt endlich gefunden haben. Da kommt die Pause bis am 12. Oktober eher ungelegen. (bl)