Die Besucher des Ausverkaufs waren fasziniert von Kupfer und Gusseisen Die Ära des «Schweizerhofs» in Alt St.Johann ist zu Ende. Am Wochenende wurde das Inventar des ehemaligen Hotesl und Restaurants verkauft. Dabei fanden die Interessenten einige Trouvaillen. Adi Lippuner

Die angebotenen Gegenstände werden vor dem Kauf genau betrachtet. (Bild: Adi Lippuner)

Der Inventarverkauf im «Schweizerhof» lockte bereits am Freitagmittag viel Publikum an. Ob aus Interesse an den angebotenen Gegenständen oder einfach aus «Gwunder», das muss an dieser Stelle offen gelassen werden. Fest steht, sowohl die grosse Auswahl an Kupfergeschirr, die silbernen Messer, Gabeln und Löffel und vor allem die Tische mit den gusseisernen Füssen, waren heiss begehrt.

Glücklich, wer das Passende gefunden hat

Kurz vor 13 Uhr in Alt St.Johann: Die Parkplätze in der Nähe des «Schweizerhofs» füllen sich. Der angekündigte Inventarverkauf zieht das Publikum an und viele der anwesenden Interessenten werden fündig. Da sind einmal die begehrten Tische mit den gusseisernen Füssen. Schon kurz nach Verkaufsbeginn klebt auf jedem Tisch ein «Verkauft»-Schild. Auch Trouvaillen wie «Davoser»-Schlitten, Bilder und vor allem begehrte Rahmen finden neue Besitzer.

Anstehen an der Kasse, um zu bezahlen, was beim Inventarverkauf im «Schweizerhof» ergattert wird. (Bild: Adi Lippuner)

Das Verkaufsteam hat alle Hände voll zu tun, ist aber auch äusserst hilfsbereit. Stühle werden zu den Autos gebracht und grössere Posten Geschirr oder Ständerlampen nach draussen getragen. Es sind glückliche Gesichter auszumachen, vor allem, wenn das Passende gefunden wird. Andere blicken leicht enttäuscht, wenn das Gewünschte bereits verkauft – oder nicht mehr in der gewünschten Menge vorhanden ist.

Erinnerungen an die gemütlichen Abendessen

Sowohl vor der Scheune als auch im Saal des ehemaligen Hotels sind grössere Posten Stühle aufgereiht, es gibt Polstersessel, Kleinmöbel und jede Menge Geschirr. «Ich finde das Ganze einfach spannend, meine Freundin hat mich mitgeschleppt, sozusagen als Erinnerung an die vielen gemütlichen Abendessen, die wir in diesem Haus genossen haben», ist von einer Besucherin zu hören.