Interview Die Beistandschaft als wertvolles, soziales Engagement Die Kesb Toggenburg sucht per Inserat Menschen, welche als private Beistände hilfs- oder schutzbedürftigen Personen zur Seite stehen wollen. Verantwortlich für die Aktion sind unter anderem Francine Gübeli und Kesb-Präsident Glen Aggeler. Urs M. Hemm

Welchen Stellenwert hat die Beistandschaft für die Kesb Toggenburg?

Glen Aggeler: Die Kesb hat einen gesellschaftlichen Auftrag, den sie als anordnende Instanz wahrnimmt, derweil die Beistände als vollziehende Instanz die Anordnungen der Kesb umsetzen. Die Führung einer Beistandschaft ist eine sehr wichtige sozialgesellschaftliche Aufgabe. Der Vollzug der Beistandschaften ist ein wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden Kindes- und Erwachsenenschutzes. Um die Bedeutung der privaten Beistände für die Kesb Toggenburg zu unterstreichen, haben wir eine 40 Prozent Stelle nur für deren Betreuung geschaffen, die Francine Gübeli übernommen hat.

Warum sucht die Kesb Toggenburg per Inserat private Beistände?

Aggeler: Es ist die erklärte Strategie der Gemeinden im Toggenburg, dass man neben den Berufsbeiständen mit möglichst vielen geeigneten privaten Beiständen zusammenarbeiten möchte. Um unterschiedliche Interessengruppen abholen zu können, haben wir uns für Inserate in den Mitteilungsblättern der Gemeinden entschieden, da wir so die Menschen direkter ansprechen können und diese sich auf diese Weise eher angesprochen fühlen. Zudem ist es ein gemeinschaftliches Projekt der Gemeinden und der Kesb, welches auch gemeinsam getragen werden soll.

Wie viele Personen haben sich auf die Inserate hin gemeldet?

Francine Gübeli: Bis jetzt habe ich rund 35 Gespräche geführt, von welchen die meisten sehr vielversprechend sind. Das heisst, dass diese Personen nach erfolgter Einführung künftig als private Beistände eingesetzt werden könnten.

Auf wie viele private Beistände kann die Kesb Toggenburg zurzeit zurückgreifen?

Aggeler: Aktuell führen rund 250 private Beistände Mandate für die Kesb Toggenburg. Etwa 30 Privatpersonen würden uns noch für die Übernahme eines neuen Mandats zur Verfügung stehen. Damit haben wir im Kanton St.Gallen die grösste Dichte an privaten Beiständen

Wie viele Beistände braucht die Kesb Toggenburg, um den Bedarf zu decken?

Gübeli: Es müssen verschiedene Faktoren zum Zeitpunkt einer Einsetzung als privater Beistand erfüllt sein. Neben den sozialen Kompetenzen müssen insbesondere die zeitlichen Ressourcen vorhanden sein und im Idealfall sollte der Beistand in der Nähe der betroffenen Person leben, damit lange Anreisewege wegfallen. Nicht zuletzt müssen sich der Beistand und die betroffene Person neben allen fachlichen Aspekten auch auf menschlicher Ebene gut verstehen. Denn über den Erfolg entscheidet auch, wie stark sich die betroffene Person in den ganzen Prozess einbringt. Die Selbstbestimmung ist sehr wichtig. Für uns wäre es also optimal, wenn uns zwischen 25 und 50 möglichst verschiedene Personen mit geeigneter fachlicher Kompetenz zur Verfügung stehen würden.

Wie ist das numerische Verhältnis der Mandate privater Beistände zu Berufsbeiständen bei der Kesb Toggenburg?

Aggeler: Die privaten Mandattragenden decken ungefähr 45 Prozent aller Erwachsenenschutzfälle ab, was zurzeit 255 Fällen entspricht. In einem guten Teil dieser Fälle sind es nahe Verwandte, beispielsweise die Kinder, welche als Beistand ihrer Eltern fungieren. Berufsbeistände betreuen 280 Fälle aus dem Erwachsenen- und dem Kindesschutz. Zudem können wir auf 13 Fachbeistände zurückgreifen. Das sind Personen mit besonderen fachlichen Kompetenzen, meistens aus ihren früheren beruflichen Tätigkeiten, wie beispielsweise ehemalige Gemeindepräsidenten und -schreiber, Rechtsagenten oder ehemalige Berufsbeistände.

Wo liegt grundsätzlich der Unterschied zwischen einem privaten Beistand und einem Berufsbeistand?

Gübeli: Die Aufgaben sind im Grunde genommen dieselben. Ein privater Mandatsträger hat jedoch in der Regel mehr Zeit zur Verfügung, welche er für die Mandatsführung einsetzen kann, was dann wiederum dem Betroffenen zu Gute kommt. Während ein privater Beistand bei der Kesb Toggenburg einen bis maximal drei Fälle betreut, sind es beim Berufsbeistand bis zu 80 Fälle. Bei diesen handelt es sich meist um die eher komplexeren Fälle, derweil sich die privaten Beistände mehr der persönlichen Fürsorge widmen und damit die Berufsbeistände entsprechend entlasten können. Insbesondere aber im Kindesschutz, beispielsweise bei Missbrauchsthematiken oder bei schweren Besuchsrechtsstreitigkeiten, müssen wir aufgrund der besonderen Anforderungen praktisch ausschliesslich Berufsbeistände einsetzen.

Welche Voraussetzungen muss ein privater Beistand mitbringen?

Gübeli: Wichtig sind die Motivation, sich sozial zu engagieren und ein einwandfreier Leumund. Denn entgegen aller Vorurteile handelt es sich bei den Betroffenen keineswegs nur um sozial schwache Menschen. Besonderes Augenmerk legen wir zudem auf eine persönliche Identifizierung mit der Aufgabe und dass die Person die nötige Zeit aufwenden kann. Ideal ist, wenn sich die Person in administrativen und sozialrechtlichen Bereichen auskennt. Ich lade potenzielle Beistände immer zu einem persönlichen Gespräch ein, an welchem ich durch gezielte Fragen, aber auch durch Gespür bald entscheiden kann, ob sich eine Person als Mandatsträger eignet oder eben nicht.

Welche Kriterien sprechen unbedingt dagegen, privater Beistand zu werden?

Gübeli: Ausschlusskriterien sind sicherlich, wenn eine negative Einstellung gegenüber anspruchsvolleren Personen im Umgang − beispielsweise mit Personen, die an Demenz leiden − oder anderen Bevölkerungsgruppen besteht. Gegen die Verpflichtung als Beistand spricht sicherlich auch, wenn die monetäre Entschädigung im Vordergrund steht oder sich die bewerbende Person selbst in unstabilen, unstrukturierten Verhältnissen befindet.

Welche Aufgaben hat ein privater Beistand?

Aggeler: Der Beistand begleitet oder vertritt die betroffene Person in den Bereichen Personensorge, Vermögenssorge und Rechtsverkehr. Er ist also um eine geeignete Wohnsituation und Tagesstruktur bemüht, verwaltet das Einkommen und Vermögen und vertritt den Betroffenen gegenüber Banken, Versicherungen und Ämtern. Eine Beistandschaft wird immer massgeschneidert angeordnet. Ziel dabei ist, wenn immer möglich die Selbstbestimmung und auch Selbstständigkeit der betroffenen Person zu fördern.

Wie viel Zeit pro Monat muss ein privater Beistand für ein Mandat einsetzen?

Gübeli: Das ist ganz unterschiedlich. Wenn man von einem normalen Aufwand ausgeht, muss ein Beistand mit drei bis vier Stunden pro Monat und pro Mandat rechnen. Stehen jedoch besondere Erledigungen an, so kann ein solches Engagement durchaus mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Wie lange verpflichtet sich ein privater Beistand für ein Mandat?

Aggeler: Gemäss Gesetz hat ein Beistand nach frühestens vier Jahren Amtsdauer den Anspruch auf Entlassung. Vorher kann er die Entlassung aus wichtigen Gründen verlangen, welche die Behörde dann überprüft. Als Beistand wird man für diese Aufgabe gewählt und es liegt in der Natur der Sache, dass gerade Kontinuität von grosser Bedeutung auch für die betroffenen Personen ist. Wir haben hier im Toggenburg viele langjährige und treue Beistände, die oft auch in einer persönlichen oder verwandtschaftlichen Bindung zu den Betroffenen stehen.

Wird ein privater Beistand entschädigt?

Aggeler: Ja, wobei es festzuhalten gilt, dass diese Entschädigung sehr gering ist. Die Bemessung der Entschädigung richtet sich nach zwei Faktoren: Sie orientiert sich einerseits am zeitlichen Aufwand des Beistandes, andererseits an der Höhe des Vermögens der betroffenen Person. Grundsätzlich wird ein Beistand für die gesetzlichen Aufträge entschädigt, er kann aber auch einen gewissen Spesenersatz bei der Behörde beantragen. Bei der Kesb Toggenburg haben wir genau definierte Richtlinien über die Entschädigung der Berufsbeiständinnen der Berufsbeistände und der privaten Mandatsträger.

Bekommt ein privater Beistand im Bedarfsfall von der Kesb fachliche Hilfe?

Gübeli: Auf jeden Fall. Die Kesb Toggenburg bietet für neu eingesetzte private Mandatstragende einen tägigen Einführungskurs und einen jährlichen Weiterbildungsabend an. Zudem stehen unsere Mitarbeitenden bei Fragen stets zur Verfügung. Zur Betreuung der privaten Mandatsträger haben wir eine eigene Anlaufstelle eingerichtet, welche die Unterstützung der Mandatsträger sicherstellt. Auf unserer Internetseite kann ein Handbuch heruntergeladen werden, welches ausführlich sämtliche Bereiche aus dem Aufgabenbereich eines privaten Beistandes abdeckt. Sollten darüber hinaus Fragen auftauchen, können wir auf Fachleute zurückgreifen, die dem Mandatsträger zur Seite stehen.

Inwiefern kann ein privater Beistand von dieser Arbeit profitieren?

Aggeler: Einerseits ist es ein wertvolles, soziales Engagement, wenn man einer hilfs- und schutzbedürftigen Person etwas Gutes tun kann und so einen Beitrag an unsere Gesellschaft leistet. Andererseits wird ein privater Beistand durch die fachliche und rechtliche Einführung mit unterschiedlichsten Themen konfrontiert, was durchaus auch sehr lehrreich ist. Letztlich erhält man jährlich eine Weiterbildung zu verschiedenen Schwerpunktthemen, welche sich an den neuesten rechtlichen und wissenschaftlichen Standards orientiert. Die Tätigkeit als privater Beistand kann zudem in einem Sozialzeitausweis aufgeführt werden.