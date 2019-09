Die Baustelle der Überbauung Sidwald ist in neuen Händen, Geduld und Zeit sind weiterhin gefragt Auf der Baustelle der Überbauung Sidwald in Neu St.Johann geht es weiter. Sie unfertig stehen zu lassen, sei im Interesse von niemandem, sagt der Investor Ralph Voney. Sabine Camedda

Jetzt geht’s wieder vorwärts: Die Aussenhülle des ersten Gebäudes der Überbauung Sidwald soll noch vor dem Winter geschlossen werden. Der Bezug ist für Mitte 2020 geplant. (Bild: Sabine Camedda)

«Es ist eine Krisensituation, wenn eine Baustelle stillsteht.» Mit diesen Worten eröffnete Rolf Brunner von der Firma Continuum eine Information für die Anwohner der Überbauung Sidwald. Er, die Investorenfamilie Voney und der Bauleiter Hansjörg Wiesmann luden ein, um über die aktuelle Situation zu informieren.

Dabei wurde nach vorne geschaut und die Hauptbotschaft war: Es geht weiter mit der Baustelle. Denn: «Es ist im Interesse von niemandem, die Gebäude so stehen zu lassen», betonte Ralph Voney und fügte an: «Wichtig ist, dass das Projekt am Schluss ein gutes Ende nimmt.»

Reprise nach dem Stillstand Das Vorhaben tönte verheissungsvoll: 33 Genossenschaftswohnungen sollten auf zwei Baulandparzellen neben dem Gasthof Ochsen im Sidwald, Neu St.Johann, entstehen. Das war im Dezember 2015, dann wurde die Wohnbaugenossenschaft Sidwald gegründet. Doch sie kam nie richtig in Schwung. Lange Zeit war es ruhig rund um die Überbauung.

Derweil bauten Reto und Silvia Rust erfolgreich ihre Metzgerei auf. Sie hatten das Geschäft im Sommer 2015 von Bruno und Margrith Scheiwiller übernommen. Noch bis im Frühjahr 2017 war Leben in den Mauern des Landgasthofs Ochsen. Brunos Bruder Kurt Scheiwiller und seine Frau Frieda kümmerten sich aufmerksam um ihre Gäste und bewirteten sie in bewährtem Stil. Mit ihrer Pensionierung endete die Geschichte der Familie Scheiwiller nach fünf Generationen. Der neue Besitzer, Willi Dick, plante die Renovation, daneben sollte der Bau der Wohnhäuser vorangetrieben werden. Mitte Oktober 2017 erfolgte der Spatenstich. Einige Monate später wurde der Bau eingestellt. Vor kurzem hat die Alois Voney AG, der bereits zwei Gebäude gehörten, das dritte gekauft. Sie treibt den Bau nun voran. Die Gebäude sollen 2020 bezugsbereit sein. (sas)



Die Firma Alois Voney AG, die bereits in Besitz von zwei Gebäuden mit 33 Mietwohnungen war, hat nun ein drittes Gebäude, jenes mit den Eigentumswohnungen, gekauft. Diese werden nun fertiggestellt. Dafür hat der Bauleiter Hansjörg Wiesmann ein sportliches Bauprogramm aufgestellt.

Die Gebäudehülle des Hauses D, welches am weitesten vorangeschritten ist, soll noch vor dem Winter geschlossen werden. So kann der Innenausbau gemacht werden. Ziel sei, die Schlüssel der Mietwohnungen am 30. Juni 2020 zu übergeben. Beim Haus mit den acht Eigentumswohnungen fehlen noch zwei Stockwerke. Diese Wohnungen sollen bis zum 30. September 2020 bezugsbereit sein.

Parallel zu diesen Arbeiten wird die Tiefgarage für das dritte Haus gebaut. Dieses Gebäude wäre Ende 2020 fertiggestellt. Die Investorenfamilie hat bereits Firmen beauftragt, die Miet- und Eigentumswohnungen auf dem Markt anzubieten. Diese sind optimistisch bezüglich des Interesses.

Das Projekt frisch und mit neuen Leuten angehen

Für Ralph Voney war klar, dass das Projekt vollendet werden soll. «Es so stehen zu lassen, wäre eine Katastrophe gewesen», sagt er. Nun wolle man mit neuen Leuten das Projekt frisch angehen. Das sei anspruchsvoller, als wenn man ein Projekt neu anfangen könne, sagte er. Die Verträge mit Handwerkern mussten neu ausgehandelt werden, teilweise mussten neue Partner gefunden werden.

Einer von diesen ist der Bauleiter Hansjörg Wiesmann. Er hat sich während mehrerer Monate mit dem Projekt befasst. Aus seiner Sicht ist es vorteilhaft, dass der Tiefbauer und der Bauunternehmer weiterarbeiten würden. Am Projekt selber habe es kaum Veränderungen gegeben. Die wichtigste ist, dass die Tiefgarage im Haus B weniger tief in den Felsen hineingebaut werde und die Kellerräume anders gemacht werden. Dies habe zur Folge, dass es weniger Sprengungen brauche.

Die Anwohner zeigten sich erfreut, dass es nun weitergehen soll. Rolf Brunner versprach, dass nach Vollendung der Gebäude auch der Gasthof renoviert und wieder eröffnet werden soll. Die Liegenschaft gehöre aber nach wie vor Willi Dick und sei komplett unabhängig von der Familie Voney.

Die Wiedereröffnung des Gasthauses sei eine Chance und im Interesse von allen, lautete der Tenor von den Anwohnern. Rolf Brunner beschwichtigte aber zu starken Optimismus: «Noch immer sind Geduld und Zeit gefragt.»