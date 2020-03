Die 2. Liga Interregional trotzt dem Corona-Virus und nimmt am Wochenende den Meisterschaftsbetrieb wieder auf – mittendrin der FC Bazenheid

Interview

Raffael Spescha, neuer Trainer beim FC Bazenheid: «Wir müssen die Köpfe freibekommen»

Am Montag hat sich der FC Bazenheid von Trainer Edgar Coutinho getrennt. Am gleichen Tag gab der Verein die Verpflichtung von Raffael Spescha bekannt, der die Toggenburger vor dem Abstieg in die regionale 2. Liga bewahren soll. Dazu will er unter anderem den Kader verändern.