Regionalfussball Wattwil Bunt kassiert zum Start der Rückrunde eine deutliche Abfuhr beim Tabellenzweiten Der Toggenburger Zweitligist verliert sein erstes Meisterschaftsspiel der Rückrunde auswärts in Bronschhofen mit 1:5. Das einzige Tor für Wattwil erzielt Jeton Seferi.

Dreifachtorschütze Andi Qerfozi, am Ball, war von der Wattwiler Defensive nicht unter Kontrolle zu bringen. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit dem Sieg im Cup-Viertelfinale gegen den FC St.Margrethen ist dem FC Wattwil Bunt der Start ins neue Jahr geglückt.

Im ersten Meisterschaftsspiel der Rückrunde wartete allerdings eine schwierige Aufgabe auf die Grüenau-Elf, am Sonntag gastierte man beim Tabellenzweiten SC Bronschhofen. Direkt vor der Winterpause hatten die Wattwiler diesen Gegner etwas überraschend noch mit 2:0 besiegt.

Auswärts war man bemüht, an diesen Erfolg anzuknüpfen. In der ersten halben Stunde gelang das auch ziemlich gut. Hinten liessen die Toggenburger kaum Torchancen zu und offensiv zeigten sie gute Ansätze.

Vermeidbarer Ballverlust führte zum ersten Gegentor

Ein vermeidbarer Ballverlust stand dann am Ursprung des ersten Gegentors. Im Anschluss an einen Abstoss nahm Bronschhofens-Captain Flammer in Strafraumnähe Shala den Ball ab und bediente Qerfozi, dieser setzte sich durch und erzielte nach 39 Minuten das 1:0 für die Platzherren.

Nur knapp fünf Minuten später jubelte Qerfozi erneut, ein satter Abschluss von der Strafraumkante aus schlug zum 2:0-Pausenresultat ein. Nach dem Seitenwechsel mussten die Toggenburger gezwungenermassen mutiger werden. Bereits nach 15 Sekunden schloss Baumgartner ein erstes Mal aus spitzem Winkel ab. Im Anschluss an einen Corner wurde wenig später Jusufis Abschluss auf der Linie geklärt.

Anstelle des Anschlusstreffers fiel aber das vorentscheidende 3:0. Wiesli verwertete einen Prellball nach einer Standardsituation und wie sein Teamkollege Qerfozi in der ersten Halbzeit, gelang ihm nur Minuten später sein zweiter Treffer. Es war dann wiederum Qerfozi, der per Kopf zum 5:0 den Torhunger des SC Bronschhofen stillte.

Wattwil Bunt gelang immerhin noch ein Ehrentreffer. Seferi verwandelte einen Foulpenalty zum 5:1-Schlussresultat. Diese deutliche Pleite gilt es nun schnell abzuhaken.