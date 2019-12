Der Wattwiler Matthias Hüberli eröffnet im «Bahnhof Süd» eine Anwaltskanzlei. Er will zur rechtlichen Anlaufstelle für hiesige Firmen werden. Reinschauen ist kostenlos – sogar bei einem Anwalt. Daher muss sich niemand, der am 13. Dezember die neue Anwaltskanzlei besichtigen will, vor einer saftigen Rechnung fürchten.

Nach Zürich und Rapperswil eröffnet der Wattwiler Matthias Hüberli nun auch eine Kanzlei in der Zentrumsgemeinde. Bild: Urs M. Hemm

Der 35-jährige Matthias Hüberli hat seit Anfang Woche Büroräumlichkeiten im «Bahnhof Süd» bezogen und will diese nächste Woche mit einem Tag der offenen Kanzlei der Öffentlichkeit zugänglich machen. «Die Menschen können einfach vorbeischauen, wie es ihnen gerade passt – Apéro inklusive», sagt Hüberli.

Primär mit KMU zusammenarbeiten

Er sei einfach gestrickt und wolle nahe an den Leuten sein, so Hüberli, der seit September als selbstständiger Anwalt tätig ist. Dass er nebst seinen Standorten in Zürich und Rapperswil nun auch in Wattwil ein Büro eröffnet, ist kein Zufall. Der 35-Jährige ist in der Toggenburger Zentrumsgemeinde aufgewachsen und hat an der hiesigen Kanti die Matura absolviert.

Auch bei seiner Partnerin Tamara Störi handelt es sich um eine Wattwilerin. Die beiden haben zusammen vor einem Jahr im Schomattenquartier ein Haus gebaut. Hüberli hofft, dass er mittelfristig zur zentralen Ansprechperson für Unternehmen im Toggenburg wird, wenn es um rechtliche Fragen geht.

Denn: Matthias Hüberli hat sich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert. Im Raum Zürichsee berät er vor allem Start-ups. Im Toggenburg hingegen möchte Hüberli primär mit KMU zusammenarbeiten. Er sehe sein Spezialgebiet im Toggenburg als Chance, weil es hier nur wenige Anwälte mit Erfahrung und Know-how im Bereich Wirtschaftsrecht gebe.

Ihn reizen Unternehmen, die stark im Export sind

Ihn reizten auch Unternehmen, die international tätig und stark im Export seien. «Im Toggenburg gibt es verschiedene ‹Hidden Champions›, welche der Öffentlichkeit weniger bekannt sind», sagt er. Matthias Hüberli steht für verschiedene Fälle zur Verfügung.

«Das Band ist sehr breit. Es kann ein simpler Fall sein, bei dem es darum geht, dass ein Mitarbeiter einer kleinen Firma gekündigt hat und während der Kündigungsfrist krank wird, worauf die Firma unsicher ist, wie lange sie den Lohn bezahlen muss», führt Hüberli aus. Es könne aber auch darum gehen, für ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden in Absprache mit der Personalabteilung ein Personalreglement zu erarbeiten. Bei Einzelfällen bis hin zu vollständigen Konzepten will der Wattwiler also Lösungen anbieten. Am interessantesten sei es für ihn, wenn er für ein Unternehmen primärer Ansprechpartner in rechtlichen Fragen werde.

«Das sind dann langfristige Mandate, während derer ich ein Unternehmen über Jahre hinweg eng begleite. Dadurch kenne ich die Unternehmen sehr gut und kann meine Beratung auf die individuellen Bedürfnisse ausrichten», sagt Hüberli. Es sei sehr befriedigend, Unternehmen von Beginn weg zu beraten und ihnen bei der Entwicklung zu helfen. «Es sind schon Start-ups teuer verkauft worden, bei denen ich von Anfang an rechtlich mitwirken durfte. Das ist natürlich spannend, wenn man so einen Teil zum Erfolg beitragen kann», erklärt Hüberli.

Schulfranzösisch reicht in der Branche nicht aus

In seinen Räumlichkeiten im «Bahnhof Süd» in Wattwil werden ein grosses Sitzungszimmer, zwei Einzelbüros und zwei Arbeitsplätze im Eingangsbereich Platz finden. Es sei wohl bald möglich, Personal bei sich einzustellen. «Ob das mit einer Praktikantenstelle oder einer Anwalt-Teilzeitstelle oder beidem beginnt, weiss ich nicht genau», sagt der Wattwiler. Wünsche ein Klient Dienstleistungen in einem sehr spezifischen Rechtsbereich, den er nicht abdecke, könne er dies über sein breites Netzwerk bereitstellen.

Sein Wissen hat sich Matthias Hüberli an diversen Orten angeeignet. Nach dem Rechtsstudium an der HSG und dem Anwaltspatent, das er vor sieben Jahren erlangt hat, arbeitete er unter anderem in Wirtschaftskanzleien, im Rechtsdienst der UBS und als Auditor am Kantonsgericht Zug. Auch ins Ausland zog es den 35-Jährigen. Kurz nach dem Studium wirkte Hüberli in einer Kanzlei in Paris.

«Das war für die Sprachkompetenz natürlich super. Ich führe teilweise auch Gerichtsprozesse in der Romandie. Da würde es allein mit dem Schulfranzösisch etwas eng.» Ein Drittel seiner Arbeit finde aber ohnehin in Englisch statt. Nach diesen Studiums- und Arbeitserfahrungen freut sich der Toggenburger nun, wieder im Tal zu sein. «Die Region mit ihrer Natur liegt mir am Herzen.» Sie bietet dem leidenschaftlichen Bergsteiger den idealen Ausgleich zur Arbeit.

Der Tag der offenen Kanzlei an der Bahnhofstrasse 18 in Wattwil findet am Freitag, 13. Dezember, von 11 bis 20 Uhr, statt.