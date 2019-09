Der Turnnachwuchs kommt in das Toggenburg

Der St.Galler Kantonalturnverband und der Turnverein STV Bütschwil sind Organisator des Jugendturnfestes, das am Samstag, 14. September auf der Sportanlage Breite durchgeführt wird. 32 Vereine aus dem ganzen Kanton haben sich angemeldet. Rund 1300 Turnerinnen und Turner nehmen am grössten Breitensportanlass für Jugendliche im Kanton St.Gallen teil.

Geturnt wird in verschiedenen Kategorien und Jahrgängen. Diese sehen wie folgt aus: Oberstufe: U18 (2002/2003), U16 (2004/2005), U14 (2006/ 2007). Unterstufe: U12 (2008/2009), U10 (2010/2011), U8 2012 und jünger. Die Turnerinnen und Turner werden ihr Können in den messbaren Disziplinen wie Leichtathletik und Spiele sowie in den schätzbaren Disziplinen Geräteturnen, Gymnastik und Aerobic zeigen. Alle Wettkampfdisziplinen sind innerhalb von fünf Minuten zu Fuss gut erreichbar.

Wettkampfbeginn ist um 9 Uhr. Zum Abschluss des Tages findet um 16 Uhr die Rangverkündigung umrahmt mit den besten Vorführungen des Tages statt. Die Organisatoren empfehlen allen Vereinen und Funktionären möglichst per Bahn oder Car anzureisen. Die Wettkampfanlagen sind vom Bahnhof zu Fuss in gut zehn Minuten erreichbar. Der Weg ist gekennzeichnet. Für Vereine, welche mit dem Car oder Kleinbus anreisen, ist ein gekennzeichneter Bereich für das Aussteigen vorgesehen. Anschliessend muss das Gefährt beim Soorpark parkiert werden.

Für Vereine und Besucher sind Parkplätze ab der Sportanlage Breite Richtung Wil signalisiert. Ab dem Festgelände Richtung Wil herrscht auf der Grämigerstrasse während des Jugendturnfestes Einbahnverkehr. (bl)