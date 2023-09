Der Sternenhimmel im Oktober Supermond fiel mit Blaumond zusammen Wegen der Mondphasen wird es selbst im zweiten Drittel des Oktobers schwierig, die Sternschnuppen deutlich zu sehen. Rückblickend war der 31. August ein ganz besonderer Vollmond-Tag, da das seltene Ereignis, dass ein Supermond mit einem Blaumond zusammenfällt, stattfand.

Sonne

Aufgang

1. Oktober, 7.27 Uhr, MOSZ

31. Oktober, 7.09 Uhr, MOZ

Untergang

1. Oktober, 18.56 Uhr, MOSZ

31. Oktober, 17.02 Uhr, MOZ

Am Sonntag, 29. Oktober, werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt.

Mond

Neumond: Samstag, 14. Oktober, im Sternbild Jungfrau

Vollmond: Samstag, 28. Oktober, im Sternbild Fische

Am 28. Oktober findet eine partielle Mondfinsternis statt. Es wird nur ein kleiner Teil des Erdschattens bedeckt sein. Deshalb wird der Mond nur in einem leichten Grau erscheinen, nicht in rötlicher Farbe. Die Finsternis beginnt kurz nach 20 Uhr und dauert bis Mitternacht.

Planeten

Merkur: Er kann nicht beobachtet werden.

Venus: Sie strahlt als heller Morgenstern am Osthimmel.

Mars: Er bleibt unsichtbar.

Jupiter: Er kann während der ganzen Nacht beobachtet werden.

Saturn: Er ist in den ersten Nachtstunden bis kurz nach Mitternacht zu sehen. Wegen seiner Horizontnähe ist es kaum möglich, im Fernrohr viele Details in den Ringen oder auf dem Planeten zu erkennen.

Sterne und Milchstrasse

Die Milchstrasse zieht sich vom Nordosten über den Zenit nach Westen. Sie verbreitert sich dort. Noch sieht man das Sternbild Adler im Westen. In der Zenitregion sieht man das Sternbild Schwan. Etwas nördlicher als der Stern Deneb im Schwan sieht man einen tiefroten Stern. Er wurde im 18. Jahrhundert vom Astronomen Wilhelm Herschel als Granatstern bezeichnet und gehört zu den grössten Riesensternen. Die Sonne ist im Vergleich zum 1200 Mal grösseren Granatstern ein Zwergstern. Im Fernrohr ist die Rotfarbe gut zu sehen.

Das Sternbild Pegasus rückt vom Osten her immer mehr in die Meridianregion. Vier fast quadratisch liegende Sterne, zwischen denen kaum Sterne zu sehen sind, fallen auf. Sie bilden den Körper des auf dem Kopf liegenden geflügelten Pferdes. Die vier Sterne werden als Herbstviereck bezeichnet und können als Orientierungshilfe am Himmel dienen. Der in der Sternkarte markierte Kugelsternhaufen M15 liegt zwischen dem Kopf und den Vorderbeinen des geflügelten Pferdes. Unter ihm in Richtung Horizont sind östlich das Sternbild Fische und westlich das Sternbild Wassermann zu beobachten, anschliessend folgt das Sternbild Steinbock. Zwischen dem Wassermann und dem Steinbock kann der Saturn beobachtet werden. Das Sternbild Wassermann ist wegen der schwach leuchtenden Sterne nicht leicht zu erkennen. In der Sternkarte ist der Ringnebel M57 im Sternbild Leier vermerkt. Im Fernrohr sieht man einen weisslichen Ring. In astronomischen Fotos zeigt er viele Details in verschiedenen Farben. Im Zentrum erkennt man den Stern, der vor 2300 Jahren seine Hüllen abgestossen hat.

Im Osten leuchtet der Jupiter. Er befindet sich zwischen den Sternbildern Fische und Walfisch und kann deshalb während der ganzen Nacht beobachtet werden. Im Westen sind, sofern die Atmosphäre nicht zu dunstig ist, die Sternbilder Herkules und Schlangenträger zu sehen. Im Norden leuchtet der Polarstern. Um den Polarstern herum sind vorwiegend Tier-Sternbilder angeordnet: Giraffe, Drache und Luchs. Der Polarstern ist der Hauptstern des Kleinen Bären. Die Griechen setzten auch einigen Sagenhelden ein Himmelsdenkmal wie zum Beispiel dem Perseus und Herkules.

Sternschnuppen

Die Sternschnuppenströme sind von Oktober zu Oktober sehr verschieden, weil Restteile, kleine Steine von Kometen, auf ihren Bahnen ganz verschieden verteilt sind. Man glaubt sogar, dass die Erde im Oktober die Bahn des Kometen Halley kreuzen wird. Wegen der Mondphasen im Oktober wird es für die Beobachter schwieriger, an den besten Tagen im zweiten Drittel des Monats Sternschnuppen deutlich zu sehen.

Der Mond im Alltag

Der Mond hat viele Namen, die unmittelbar mit dem eigenen Erleben und Empfinden zu tun haben. Für jeden Vollmond in einem Monat gibt es spezielle Bezeichnungen. Es gibt einen Heumond, das ist der Juli, im Februar nennt man den Vollmond Schneemond. Der Blutmond findet bei einer Mondfinsternis statt, weil er dann rot leuchtet.

Am 31. August dieses Jahres fand ein zweiter Vollmond statt. Wenn ein Vollmond zum zweiten Mal in einem Monat erscheint, wird er als Blaumond bezeichnet. Ungefähr zwei bis drei Jahre dauert es, bis wieder ein Blaumond stattfindet.

Der nächste Blaumond wird am 31. Mai 2026, der übernächste am 31. Dezember 2028 stattfinden. Der Vollmond am 31. August dieses Jahres war nicht nur ein Blaumond, sondern ein Super-Blaumond. Der Mond umkreist die Erde auf einer elliptischen Bahn. Wenn er als Vollmond der Erde am nächsten ist, im Perigäum, dann nennt man ihn Supermond. Er leuchtet dann etwa 30 Prozent heller. Er wird «Super-Vollmond» genannt, wenn er der Erde näher als 360’000 km kommt. Wenn er mehr als 405’000 km entfernt ist, wird er Mini-Vollmond genannt.

Am 31. August 2023 war der Mond 357’500 km von der Erde entfernt, etwa 14 Prozent grösser. Supermonde finden eher statt als Blaumonde. Der nächste Supermond kann am 18. September 2024 beobachtet werden. In Erdnähe sorgt der Mond für stärkere Flutberge auf den Meeren. Es dürfte Jahrzehnte dauern, bis wieder ein Super-Blauvollmond stattfinden wird. Der 31. August 2023 war ein ganz besonderer Vollmond-Tag.