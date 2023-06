Der Sternenhimmel im Juli Ringe entstanden viel später als der Planet Astrophysiker haben festgestellt, dass die Ringe des Saturns noch gar nicht so alt sind wie der Planet selbst. Heute ist es möglich, so prächtige Ringe zu bewundern, zu vermessen und in allen Details zu fotografieren. Und der grösste Sternschnuppenregen des Jahres kommt noch.

Sonne

Aufgang

1. Juli, 5.39 Uhr

31. Juli, 6.06 Uhr

Untergang

1. Juli, 21.16 Uhr

31. Juli, 20.51 Uhr

Am 6. Juli ist die Erde 152 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, Anfang Januar sind es 147 Millionen Kilometer. Die Erde zieht auf einer elliptischen Bahn um die Sonne.

Mond

Vollmond: Montag, 3. Juli, im Sternbild Schütze

Neumond: Montag, 17. Juli, im Sternbild Zwillinge

Planeten

Merkur: Er kann nicht beobachtet werden.

Venus: Sie leuchtet im Westen am Abendhimmel und erreicht am 7. Juli ihren grössten Glanz.

Mars: Anfang Monat kann er noch im Westen beobachtet werden. Ab dem 10. Juli verschwindet er ganz am Abendhimmel.

Jupiter: Er leuchtet ab Mitternacht am Himmel.

Saturn: Er geht kurz vor Mitternacht auf und ist in der zweiten Nachthälfte zu beobachten.

Sterne und Milchstrasse

Vom Südosten bis in den Westen sieht man gleich fünf Tierkreis-Sternbilder: Noch in der Milchstrasse liegt im Osten horizontnah das Sternbild Schütze, in westlicher Richtung der Skorpion, dann folgt die Waage, die Jungfrau und, noch knapp im Dunst des Westens sichtbar, der Löwe. Dort leuchtet die Venus. Ganz in der Nähe der Venus sieht man nur noch schwach den Mars. Zwischen Schütze und Skorpion liegt das Sternbild Schlangenträger. Es ist ein grosses Sternbild, das nördlich über den beiden Sternbildern Schütze und Skorpion liegt. Nur der Fuss des Schlangenträgers zwängt sich zwischen die Sternbilder Schütze und Skorpion. Der Kopf der Schlange beginnt unterhalb der Nördlichen Krone, der Schwanz endet erst vor dem Sternbild Adler.

Der Schlangenträger stellt nach der griechischen Mythologie Asklepios, einen berühmten griechischen Arzt dar, der auf seiner Wanderschaft immer einen Wanderstab mit sich führte, mit einer Ringelnatter, die um den Stab geringelt war. Im grünen Apothekerkreuz wird heute noch vielerorts der Wanderstab mit der Schlange abgebildet.

Wenn wir die Milchstrasse in nordöstlicher Richtung betrachten, dann fallen zwei Sternbilder auf: der Adler und der Schwan. Die ausgebreiteten Flügel des Schwans sind anhand der Sternpositionen gut zu erkennen. Der helle Stern Deneb im Schwan ist der Schwanzstern. Der Schwan fliegt in südlicher Richtung. Auch der südöstlich gelegene Adler fliegt südwärts. Auch da sind die Flügel klar zu sehen. Das kleine Sternbild Delphin am östlichen Rand der Milchstrasse braucht keine Erklärung für die Bezeichnung. Der helle Stern Wega in der Leier fällt im Osten besonders auf. Auf fast gleicher Höhe westlich liegen die Sternbilder Herkules, Nördliche Krone und Bootes mit dem hellen Stern Arktur. Hoch im Norden sieht man den Polarstern.

Nordwestlich liegt der Grosse Wagen. Zwischen dem Grossen Wagen (auch Grosser Bär genannt) und dem Kleinen Wagen mit dem Polarstern schlängelt sich der Himmelsdrache hindurch. Sein Kopf endet beim Sternbild Herkules. Nach der griechischen Sage kämpft Herkules gegen die Schlange und besiegt sie.

Sternschnuppen

Bis zur Monatsmitte kommen die Sternschnuppen hauptsächlich aus dem Sternbild Wassermann. Es werden zwischen 20 bis 50 Sternschnuppen pro Stunde erwartet. Ab Mitte Juli gelangt die Erde bereits in die Bahn eines erloschenen Kometen, der sehr viel Staub hinterlassen hat. Es ist der Sternschnuppenschwarm, der aus dem Sternbild Perseus zu fliegen scheint. Im August wird die Erde mitten in dieser Bahn liegen und für den grössten Sternschnuppenregen des Jahres sorgen.

Die Ringe der Planeten

Alle vier Gasplaneten im Sonnensystem werden von Ringen umgeben. Der Saturn hat den schönsten und grössten Ring. Als Galileo Galilei den Saturn durch sein kleines Fernrohr betrachtete, meinte er, einen Planeten mit zwei Henkeln zu sehen. Einige hundert Jahre später wurde der Saturn von 2004 bis 2017 von der Cassini-Sonde eingehend untersucht. Mehr als 450’000 Fotos sandte die Sonde zu den NASA und ESA-Laboratorien.

Der Saturnring besteht zum grössten Teil aus Wassereis und Staub. Zudem sind die vielen Ringe auf einer Scheibe, die nur zwischen zehn und hundert und Metern dick ist. Auf die Grösse der Ringe bezogen, ist sie viel dünner als ein Blatt Papier. Astronomen fragten sich, wann diese Ringe entstanden sein könnten. Es gibt Methoden, die es Physikern ermöglichten, das Alter der Ringe festzustellen. Das Ergebnis daraus: Die Saturnringe entstanden vor rund 400 Millionen Jahren.

In dieser Zeit gingen gerade die ersten Tiere auf der Erde an Land. Der Saturn kreist wie die Erde auch seit mehr als vier Milliarden Jahre um die Sonne. Weshalb die Ringe erst so spät entstanden sind, weiss man noch nicht genau. Interessant sind die Bestandteile der Ringe: Der Jupiter hat Ringe aus kleinen Steinen, der Uranus Ringe aus vorwiegend Kohlenstoff, die Neptunringe bestehen aus feinem Staub und Methan.

Die Ringentstehung bei den Gasplaneten ist eine dynamische Erscheinung im Universum. Mit Radiowellen konnten die Ringe genauer erfasst werden. Auch die Lichtbrechung an den Ringen verrät den Astronomen viel über die Zusammensetzung. Man weiss auch nicht, ob der Saturn seine fantastischen Ringe bewahren oder wieder einmal verlieren wird.