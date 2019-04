Dietfurter sammelt Spielzeug und stellt dieses bald in Lichtensteig aus Felix Ambühler sammelt Spielzeug. Im Städtli Lichtensteig schwebt ihm eine Kombination aus Museum und Laden vor. Er ist bereits am Einrichten. Sascha Erni

Batteriebetriebenes aus Fernost, Mechanisches aus der Nachkriegszeit: Felix Ambühler sammelt Spielzeug, zum Beispiel blecherne Bären. (Bild: Sascha Erni)

«Ich hoffe, sie liefern endlich bald die Vitrinen, ich warte schon ewig», murmelt Felix Ambühler. Er nimmt einen Karton in die Hände und stellt ihn vorsichtig auf den Tisch.

In der Box befindet sich eine angelnde Bärenfamilie, aus Blech gefertigt und mit einer Mechanik versehen. «Ursprünglich hatten diese Spielzeuge ein Uhrwerk, aber die Japaner kopierten sie später mit Elektrik und Batterie», erklärt er. Dieses elektrische Exemplar ist eine Spardose: Man steckt Münzgeld in einen Schlitz, die Bären fischen. Ambühler lacht. «Herzig, nicht?»

Wenn man die Bären bezahlt, fischen sie. (Bild: Sascha Erni)

Aus Goldschmiede wird Spielzeugladen

Man trifft Felix Ambühler an der Grabengasse 16 in Lichtensteig an. Hier erhält seit einigen Monaten eine besondere Idee ihre Form – eine Kombination aus Spielzeugladen und Museum soll hier entstehen. Das Gebäude gehört Ambühler, bis letztes Jahr arbeitete Sibylle Gut, seine Schwester, in diesen Räumen. Dann verschob sie ihre Goldschmiede an die Hauptgasse 22, das Ladengeschäft wurde frei.

An der Grabengasse in Lichtensteig entsteht das Spielzeugmuseum. (Bild: Sascha Erni)

Nach und nach zog Felix Ambühler seine Spielzeugsammlung um. Einen Teil hatte er zuvor im Keller eingelagert, einen anderen bei sich daheim, wieder andere Sammelstücke hatten sich in der «Erlebniswelt Toggenburg» befunden, für die er seit deren Gründung freiwillig als Hausarchitekt tätig ist. Nun kommt alles Spielzeug zusammen, sauber kategorisiert und verteilt auf das vorhandene Mobiliar der ehemaligen Goldschmiede. «Ich habe hier noch vieles doppelt und muss das alles aussortieren. Das geht besser, wenn ich die Stücke gleich aufstellen kann.»

Duplikate und Spielzeuge, die nicht in seinen Sammelbereich passen, wird er später im Laden verkaufen. Die Stücke jedoch, die er behalten möchte, will Ambühler ausstellen. «Es ist doch schade als Sammler, wenn die Ware daheim rumsteht, und niemand sieht es», schmunzelt er.

Die Spielzeuge sollen nicht nur zuhause rumstehen, findet Ambühler. (Bild: Sascha Erni)

Im Alltag ist der 63-jährige Leiter Bau und Infrastruktur der Gemeinde Jonschwil und lebt mit seiner Frau in Dietfurt. In Zürich aufgewachsen schloss er zuerst eine Lehre als Bauzeichner ab, dann lernte er Zimmermann. Später arbeitete er als Architekt. Mit 25 Jahren kam er ins Toggenburg. «Meine Eltern hatten ein Bauernhaus in Brunnadern, da war ich schon als Vierjähriger», erinnert er sich. Die Zimmermannlehre hatte ihn dann nach Hemberg gebracht, die Liebe ihn im Toggenburg gehalten.

Lange hatte Ambühler sein Architekturbüro in Lichtensteig – im Hinterzimmer des Ladengeschäfts, das jetzt seine Spielsachen beherbergt. Noch immer stehen die Projektordner an den Wänden, ordentlich beschriftet und aufgereiht. «Nach der Pensionierung werde ich vielleicht wieder ein bisschen für die Architektur zeichnen», überlegt sich Ambühler. Denn der Spielzeugladen soll gemeinsam mit Freunden geführt werden, das Hinterzimmerbüro weiterhin als Arbeitsplatz dienen.

«Ein Sammler ist kein Messie»

Er habe schon immer gesammelt, sagt Ambühler. Auch wenn er viele Stücke besitzt, sammelt er sehr gezielt. «Ein Sammler ist kein Messie», erklärt er. Sammler haben klar definierte Interessengebiete, und diese wollen sie so umfangreich und gezielt wie möglich abdecken – aber nicht wahllos. Für Ambühler sind das vorwiegend zwei Bereiche, und beide haben direkt mit seinen Interessen im Alltag zu tun. Als passionierter Motorradfahrer lag es für ihn nahe, Motorrad-Spielzeuge zu sammeln. Hunderte, wenn nicht gar Tausende, grosse, kleine, alte und neue Exemplare hat er bereits beisammen, oft in verschiedenen Variationen. Hier ein wertvolles, mechanisches Original aus der Nachkriegszeit, daneben die batteriebetriebene Billig-Kopie aus Fernost.

Seine Leidenschaften spiegeln sich auch in der Art des Spielzeugs. (Bild: Sascha Erni)

Seine zweite grosse Leidenschaft ist das Fischen, also hat er auch angefangen, Spielzeuge mit Fischerei- und Anglereibezug zu erwerben – wie eben die erwähnte Bären-Sparbüchse.

An die Sammelstücke kommt Ambühler vorwiegend über Flohmärkte und Haushaltsauflösungen, zunehmend auch über Börsen im Internet. Manche Händler hätten besonders im Netz absolute Fantasiepreise im Kopf, die sie erst nach mehrmaligem erfolglosem Verkaufversuch zu senken bereit wären, meint er, «aber ich habe Geduld und Zeit.» Je nach Zustand des frischerworbenen Spielzeugs folgt das Aufbereiten und Verschönern, oft fallen auch Reparaturen an den Mechaniken an. Dazu ist es manchmal nötig, mehrere Exemplare eines Stücks zu besitzen, um so Teile austauschen zu können.

So füllt sich nun also das Geschäft an der Grabengasse; halb mit Ausstellungsobjekten, halb mit Duplikaten. Das Schaufenster zieht bereits die Blicke der Passanten auf sich. Er habe auch schon Händleranfragen erhalten, erzählt Ambühler. «Aber ich behalte noch alles. Es soll ja etwas im Geschäft haben, das man sich ansehen kann.» Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern. «Zum Beispiel fehlen eben die Vitrinen.»