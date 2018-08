Kommentar Der Optimismus hat sich gelohnt Das Coworking-Projekt in Lichtensteig ist eines mit Vorbildcharakter, schreibt der Redaktionsleiter des «Toggenburger Tagblatts» Ruben Schönenberger in seinem Kommentar. Ruben Schönenberger

Ruben Schönenberger, Redaktionsleiter. (Bild: PD)

Statt sich zu beklagen, macht man in Lichtensteig lieber vorwärts. Optimistisch geht man in die Zukunft. So lautete das Fazit des Kommentars in dieser Zeitung zu Beginn des Coworking-Testbetriebs im letzten Jahr.

Jetzt zeigt sich: Der Optimismus ist berechtigt gewesen. Aus der Pilotphase wird nicht nur ein definitiver Coworking Space, das Kernteam rund um Tobias Kobelt gründet gleich ein Macherzentrum. Elf initiative Mitglieder der Genossenschaftsverwaltung garantieren für ein breit abgestütztes Zentrum. Der Austausch zwischen verschiedenen Branchen wird Früchte tragen.

Projekt strategisch wichtig

Das haben auch die Gemeindebehörden erkannt. Das Städtli spielte bereits bei der Initiierung eine tragende Rolle und erhebt nun das Macherzentrum zum strategisch wichtigen Projekt. Mit Mathias Müller nimmt sogar der Stadtpräsident selbst Einsitz in der Verwaltung der Genossenschaft.

Auch für die Gemeinde hat sich der Optimismus gelohnt. Anstatt auf einen herkömmlichen Mieter zu bestehen, den man vielleicht jahrelang nicht gefunden hätte, gewährte die Gemeinde dem Testbetrieb eine mietfreie Anfangsphase. Schon nächstes Jahr soll das Macherzentrum nun normal Miete entrichten.

Ohne Geld in die Hand zu nehmen, haben die Behörden eine Anschubfinanzierung geleistet. Und damit gleich noch verhindert, dass das repräsentative Gebäude im Herzen des Städlis jahrelang leer steht. Dieses Vorgehen sollte für das Toggenburg Vorbildcharakter erlangen.