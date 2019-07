Der neue Kaplan Patrik Brunschwiler will als neuer Seelsorger ein offenes Ohr haben Die Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg hat einen neuen Priester: Kaplan Patrik Brunschwiler wurde am Sonntag im Gottesdienst in Ganterschwil begrüsst. Monika Rösinger

Diakon Alex Schmid, Pfarrer Josef Manser, Kaplan Patrik Brunschwiler (von links), flankiert von zwei Ministrantinnen. (Bild: Monika Rösinger)

Es ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Pfarreien die Einsetzung eines neuen Priesters feiern können. Die Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg (Seut), sie umfasst die Pfarreien Bütschwil, Ganterschwil, Libingen, Mosnang, Mühlrüti und Lütisburg, darf sich deshalb freuen, per 1. Juli einen Kaplan erhalten zu haben.

Patrik Brunschwiler ist 1975 in Wil geboren und aufgewachsen. Im Friedberg, Gossau, absolvierte er die Matura. Sein Theologiestudium führte ihn nach Freiburg und München. Während dieser Zeit schnupperte er auch schon Toggenburger Luft, indem er 1999 in Mosnang ein Pfarrei-Praktikum absolvierte.

Nach einigen Jahren Berufserfahrung im Rheintal wurde er nun durch Bischof Markus Büchel in die Seut Toggenburg berufen, wo er als Pfarreibeauftragter in Mosnang wirken wird. Er wird in allen Pfarreien Gottesdienste feiern und Sakramente spenden.

Die Verkündigung des Glaubens in Messfeiern und Gottesdiensten, im Religionsunterricht sowie an Bildungsveranstaltungen, gehört ebenso zu seinem priesterlichen Auftrag, wie das Amt als Präses in kirchlichen Vereinen und Gruppen. Als Seelsorger wird er für Menschen aller Altersgruppen ein offenes Ohr haben. Man trifft ihn in seinem Büro im ersten Stock im Pfarreiheim in Mosnang.

In einem ersten Gottesdienst wurde er am Patroziniumsfest Peter und Paul in Ganterschwil begrüsst. Pfarrer Josef Manser verlas die Einsetzungsurkunde des Bischofs und setzte Patrik Brunschwiler damit offiziell, rechtlich in sein Amt ein. Die Missa brevis von Jacob den Haan, gesungen vom Kirchenchor Bütschwil-Lütisburg unter der Leitung von Gerlinde Friedrich, gab der Feier, zusammen mit einem Ensemble aus Bläsern, Kontrabass und Pauke, ein festliches Gepräge.

Zum Abschluss des Gottesdienstes begrüsste Kirchenratspräsidentin Katrin Keller-Breitenmoser den neuen Gemeindepriester. Sie überreichte ihm in der Feier einen grossen Korb. Dieser wird während der kommenden Einsetzungsgottesdienste in allen zur Seut gehörenden Pfarreien gefüllt werden. Die Präsente aus den sechs Pfarreien sollen den neuen Pfarreibeauftragten willkommen heissen und das gegenseitige Vertrauen begründen.