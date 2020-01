Der Naturerlebnisraum in Kirchberg ist für den alpinen Schutzwaldpreis des alpenländischen Forstvereins nominiert worden

Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer Forstvereine wurde 1981 gegründet. Ihr gehören die Forstvereine Bayern, Graubünden, St.Gallen, Südtirol, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und Liechtenstein an.

Durch gemeinsame Absichten und den regen Austausch von Erfahrungen soll der Bergwald als naturnaher Lebensraum in den Alpen gesichert werden.

Der «Naturerlebnisraum Altbach», der in der Kategorie Schulprojekte nominiert ist, befindet sich im Wettstreit mit dem Konzept «Schutzwaldpatenschaft Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Fürstenburg» aus Südtirol sowie dem Projekt «Schutzwald, Rotten und Lawinenverbauungen», das eine Volksschule aus dem vorarlbergischen Bregenz eingereicht hat.



Nebst dem Kirchberger Projekt sind aus der Region zwei weitere eingereicht worden. Zum einen handelt es sich um ein Niederbürer Dorfprojekt mit Namen Gemeinschaftsholzschlag, zum anderen um den Baumwipfelpfad in Mogelsberg. Beide Eingaben sind allerdings nicht für die Preisverleihung am 31. Januar im Pfalzkeller in St.Gallen nominiert worden. (bl)