Der Kirchberger Philipp Hui vertritt neu die Privatwaldeigentümer Philipp Hui, Landwirt und Privatwaldeigentümer aus Kirchberg, vertritt neu die privaten Waldeigentümer im Waldrat der Waldregion 1 St.Gallen. Er übernimmt das Amt von Hans Hug.

Philipp Hui aus Kirchberg vertritt seit dem 1. Juni die Privateigentümer im Waldrat der Waldregion 1 St.Gallen. Bild: PD

(pd/uh) Per Ende der Amtsdauer hat Hans Hug aus Muolen sein Amt als Waldrat zur Verfügung gestellt. Er gehörte dem Waldrat seit dessen Gründung im Jahr 2009 an. Als Nachfolger hat das Volkswirtschaftsdepartement per 1. Juni 2020 Philipp Hui gewählt, wie der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Philipp Hui betreibt mit seinem Bruder in Lamperswil einen Forst- und Landwirtschaftsbetrieb. Er ist selber auch Waldbesitzer und vertritt damit die privaten Waldeigentümer im Waldrat und wird das Ressort «Wirtschaftsfunktion und Holzmarkt» übernehmen.

9200 Hektar Wald

Der Waldrat ist das strategische Führungsorgan der Waldregion. Das siebenköpfige Gremium besteht aus Vertretern von öffentlichen und privaten Waldeigentümern sowie von politischen Gemeinden.

Der Waldrat der Waldregion 1 St.Gallen, welche rund 9'200 Hektar Wald und 10 Forstreviere von Rorschach bis Wil umfasst, wird präsidiert von Arno Noger. Er ist auch Präsident der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Auf der operativen Ebene zeichnet der Regionalförster zusammen mit den Revierförstern verantwortlich für die hoheitlichen und betrieblichen Belange der Waldbewirtschaftung und -planung.