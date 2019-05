Toggenburg Medien AG schreibt schwarze Zahlen trotz schwierigem Marktumfeld – Verwaltungsratspräsidentin Christine Bolt: «Der Kampf lohnt sich»

Das Wattwiler Medienunternehmen, das zur CH Media AG gehört, befindet sich in einem schwierigen Marktumfeld. Den Aktionären konnten an der GV am Donnerstagabend in Hemberg trotzdem schwarze Zahlen präsentiert werden.