Der grosse Ansturm ist im Toggenburg und in der Region Wil ausgeblieben Die Wiedereröffnung von Gartencentern und Baumärkten ging ohne längere Warteschlangen vonstatten. Auch beim Autowaschen ging es speditiv.

Pflanzen aller Art, Gartengeräte oder Blumentöpfe. Im Jumbo in Wattwil waren die Regale gestern Montag am späteren Morgen gut gefüllt. Und die Kauflustigen liessen nicht auf sich warten. Immer wieder strömten Kundinnen und Kunden – alle Altersgruppen waren anzutreffen – aus dem Laden, gut gefüllte Einkaufswagen vor sich her schiebend.

Eine Mitarbeiterin des Jumbo war mit dem Desinfizieren der Einkaufswagen denn auch ziemlich beschäftigt, obwohl beim Besuch dieser Zeitung immer noch freie Parkplätze vorhanden waren. Die Stimmung unter den Menschen war gelöst, offensichtlich überwog an diesem sonnigen Morgen die Freude, endlich für den Garten posten zu können.

Coronakonformes Wartekonzept

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Bau+Hobby in Rickenbach, dem grössten Baumarkt von Coop in der Ostschweiz. Aus Sicherheitsgründen wurde ein coronakonformes Wartekonzept eingerichtet.

Zu längeren Warteschlagen ist es aber nicht gekommen, wie ein Mitarbeiter bestätigte. Dennoch: Der Parkplatz war den ganzen Tag über fast immer bis auf den letzten Platz besetzt.

Ruhige und gelassene Stimmung

Ebenso ruhig und gelassen schien die Stimmung bei Do it+Garden von Migros in Wil. Auch hier waren die Parkplätze den ganzen Tag über gut belegt. Zu Warteschlangen vor dem Laden ist es aber nicht gekommen.

Stress- und wartefreies Einkaufen war selbst in einer der bestfrequentierten Landi der Laveba Genossenschaft in Zuz­wil möglich. Zwar gab es zeitweise keine freien Einkaufswägen mehr, doch blieben Warteschlangen und Parkplatzprobleme aus. Der Ansturm erwies sich als geringer denn an manchen Samstagen.

Autowaschen war gut möglich

Ungeachtet des Strassen- und Blütenstaubs, der sich über Wochen auf den Autos abgesetzt hatte, gab es beim Car-Wash der Zuz­wiler Migrol-Tankstelle den ganzen Tag über freie Waschboxen.