Der «Goldenen Boden» in Lichtensteig hält nicht, was er verspricht

Katzenvideos aus dem Thurgau, ein Keltengrab in Rorschach und Solarpanels für die St.Galler Kathedrale: Das waren unsere 1.-April-Scherze

Einmal im Jahr sind «Fake-News» und alternative Fakten in den Medien erlaubt: am 1. April. Auch wir haben unsere Leserinnen und Leser an der Nase herumgeführt. In Herisau wurde aus einem Scherz gar Wirklichkeit.