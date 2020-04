Interview Der Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes sagt zur Agrarpolitik 22+ des Bundes: «Es ist ein unkoordinierter Flickenteppich» Die Agrarpolitik 22+ beschäftigt Politik und Landwirte gleichermassen. Eine Einigung scheint in weiter Ferne zu liegen, sagt Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes.

Für den Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes, Andreas Widmer, bringt die neue Agrarpolitik des Bundes für die Landwirte nur Nachteil, aber keinerlei Chancen. Bild: Ruben Schönenberger

Mit der Botschaft zur Agrarpolitik 22+ (AP22+) hat der Bundesrat in bäuerlichen Kreisen nicht viel Begeisterung ausgelöst. Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes, nennt die neue Agrarpolitik gar einen «unkoordinierten Flickenteppich». Warum dem so ist und welche Auswirkungen die neuen Regelungen für die Landwirte der Region haben, erläutert er im Interview mit dem «Toggenburger Tagblatt».

Mit der AP22+ sollen die Direktzahlungen vermehrt mit umwelt- und tiergerechten Massnahmen verknüpft werden. So sollen die Bauern beispielsweise weniger Hofdünger pro Hektar Land ausbringen, was den Nitrat-Wert senken soll. Sehen Sie hier ein Problem für die Landwirtschaft in der Region?

Andreas Widmer: Die eher intensiven Betriebe mit einem hohen Tierbesatz sind gefordert. Und natürlich auch diejenigen Betriebe, die neben dem Rindviehbestand auf ihrem Betrieb bodenunabhängige Betriebszweige haben wie Hühner oder Schweine. Auch hier fällt viel Dünger an, der ausgebracht werden muss. Es kann somit gut sein, dass Betriebe die obere Limite an der erlaubten Düngemenge übertreffen werden. Das heisst, Dünger muss vermehrt weggeführt werden. Doch auch die Betriebe, die Dünger abnehmen, sind irgendwann ausgelastet. Im Vorteil sind natürlich Betriebe mit viel Land, die auf jede Auswirkung einer Agrarpolitik leichter reagieren können.

Darüber hinaus soll der Einsatz von Pestiziden stark reduziert werden. Wären das und das reduzierte Ausbringen von Hofdünger nicht gute Wege, um den Forderungen der Trinkwasser- sowie der Pestizidinitiative entgegenzukommen?

Landläufig wird zwar der Hofdüngeraustrag der Trinkwasserinitiative zugerechnet. Die Initiative zielt aber nur indirekt auf den Phosphor- und Stickstoff-Eintrag ab. Den Initianten geht es darum, dass die Tiere nur noch mit auf dem eigenen Hof produziertem Futter gefüttert werden dürfen. Würde die Trinkwasserinitiative angenommen, dürfte folgerichtig kein Landwirt mit Direktzahlungen mehr Schweine oder Hühner haben, weil er diese nicht entsprechend füttern kann. Diejenigen, die bodenunabhängige Tierhaltung gewerblich betreiben, bekommen keine Direktzahlungen. Diese wären ihrerseits von der Initiative nicht betroffen.

Die Trinkwasserinitiative beinhaltet verschiedene Forderungen, an denen die Landwirte schon seit längerer Zeit zielgerichtet arbeiten. Die Initiative ist daher der falsche Weg.

Denn es gibt sehr viele Betriebe mit Spezialkulturen, die wenig Direktzahlungen bekommen und daher die Auflagen der Initiative gar nicht erfüllen würden. Zweck und Ziel der Initiative sind mit der Agrarpolitik 22+, die ja auch die drastische Reduktion des Pestizideinsatzes vorsieht, besser zu erreichen.

Mehr Direktzahlungen soll es für jene Bauern geben, die ihre Kühe vermehrt weiden lassen (RAUS+), also lediglich eine Erweiterung des RAUS. Welchen Mehraufwand bedeutet RAUS+ für die hiesigen Landwirte?

Betriebe mit Alpung oder solche mit grossen Weideflächen, also ein grosser Teil der Betriebe im Toggenburg, erfüllen das problemlos. Dann hat es aber Betriebe mit grossen Beständen, denen die Weidefläche rund um die Ställe fehlt, um RAUS+ zu erfüllen. Denn, es wird künftig unterschieden, die Kühe einfach auf die Weide zu lassen oder ob die Kühe auf der Weide einen bestimmten Anteil ihres Futterbedarfs decken müssen. Aufgrund dessen finde ich diese Abstufung bei den RAUS-Programmen aber gerechtfertigt und sinnvoll.

Besondere Leistungen für die Artenvielfalt sollen künftig entschädigt werden. Viele Gemeinden in der Region – unter der Beteiligung zahlreicher Landwirte – haben Vernetzungsprojekte am Laufen, mit denen Massnahmen vergütet werden. Werden die Landwirte künftig doppelt dafür entschädigt?

Die genauen Voraussetzungen für die Direktzahlungen in der AP22+ sind noch nicht definiert. Doppelt in dem Sinne werden aber sicherlich keine Beiträge bezahlt. Ist ein Betrieb Teil eines Vernetzungsprojekts, muss sich dieser an verschiedene Vorgaben halten. Diese bedeuten Mehraufwand und die Massnahmen und Leistungen sind in der Summe wertiger. Deswegen fallen die Beiträge in einem Vernetzungsprojekt höher aus als für denjenigen, der nicht an einem Projekt angeschlossen ist.

Neu sollen Beiträge auch für standortangepasste Landwirtschaft fliessen. Was heisst das genau?

Für mich ist die genaue Bedeutung dieses Begriffs noch sehr unklar. Eigentlich müsste es gemäss dem Stand in der Botschaft zur AP22+ standortangepasste Ökologie heissen. Eine standortangepasste Landwirtschaft müsste jedoch prioritär zum Ziel haben, die Betriebe den Produktionsbedingungen anzupassen. So macht es beispielsweise wenig Sinn, im oberen Toggenburg Getreide anbauen zu wollen. Für Viehzucht und die Milch- und Fleischproduktion ist unsere Region dagegen gut geeignet.

Die Definition der standortangepassten Landwirtschaft wird noch viel zu diskutieren geben. Es muss aber unbedingt vermieden werden, dass mit diesem Instrument ein weiterer administrativer Moloch geschaffen wird.

Die Erhöhung der Direktzahlungen in den Umwelt- und Tierwohlbereichen geht auf Kosten der pauschalen Flächenbeiträge. Für Betriebe im Toggenburg, die eher kleinflächig sind, dürfte das weniger Auswirkungen haben. Wie betrifft das aber die Betriebe, die in der Tendenz flächenmässig grösser sind?

Das ist so. Ein klassischer Grünlandbetrieb mit Rindvieh und Milch- oder Fleischproduktion kommt im neuen System massiv schlechter weg. Die Beschränkung des Düngereintrags zwingt bereits dazu, die Tierbestände zu reduzieren. Man nimmt also teilweise den Anreiz, Lebensmittel zu produzieren. Andererseits will die neue AP die Landwirte motivieren, mit Massnahmen den Tierwohlbereich auszubauen. Beispielsweise durch die Gesundheitsförderung bei Nutztieren – etwas, das es nach meiner Meinung schon längst gebraucht hätte. Das ist aber ein Programm, welches sich erst mit einer gewissen Verzögerung auswirken wird.

Künftig werden zur Direktzahlungsberechtigung von Landwirten neben dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis neu drei Module Betriebswirtschaft verlangt. Hätte in Zeiten, in denen die Wettbewerbsfähigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben immer mehr ins Zentrum rückt, eine betriebswirtschaftliche Grundbildung nicht schon längst verlangt werden müssen?

Diese betriebswirtschaftlichen Module sind ein guter Ansatz, um den Teil Unternehmerkompetenz besser abzudecken. Die Grundbildung enthielt zwar seit eh und je einen betriebswirtschaftlichen Teil. Aber es braucht bedeutend mehr für die Führung eines Betriebes. Denn nicht jeder Landwirt ist ein geborener Unternehmer. Der eine kennt sich mit den Tieren gut aus, der andere kann jede Maschine auf dem Hof selbst reparieren. Und der Dritte ist ein Betriebswirtschafter und Unternehmer. Diese Drei sollten idealerweise mehr zusammenarbeiten und ihre Kompetenzen verstärkt einbringen. Dazu müssten die Betriebe nicht zusammengelegt, sondern die Aufgaben entsprechend zugeteilt werden.

Das ist aber wohl noch Wunschdenken. Vielleicht wächst aber die Einsicht bei den Jungen, die Zusammenarbeit weiter zu optimieren.

Hat der Bundesrat mit seiner Botschaft zur AP22+ die Anliegen der mittleren und kleineren Bauernbetriebe Ihres Erachtens genügend berücksichtigt?

Ein kleiner Teil wurde aufgenommen, beispielsweise bei den Anforderungen an die Ausbildung zur Direktzahlungsberechtigung. Kleine Betriebe müssen nicht alle Anforderungen erfüllen. Grundsätzlich aber haben kleine Betriebe mit wenig Fläche im neuen System Nachteile. Sie wurden bereits in der AP 14-17 benachteiligt und werden es jetzt mit der AP22+ noch mehr. Die neue Agrarpolitik wird stärker auf die bodenabhängige Produktion ausgerichtet.

Wo sehen Sie insgesamt die grössten Schwächen der Botschaft des Bundesrates?

Mit der AP22+ wird der Kampf um den Boden grösser. Dies wird die Preise tendenziell in die Höhe treiben. Es wird für kleine Betriebe mit der neuen AP schwierig, vor allem, wenn auch noch die Trinkwasserinitiative angenommen würde, bodenunabhängige Betriebszweige aufzubauen. Die Innovation wird gehemmt.

Konkurrenzfähig wird man nur noch sein, wenn man andere Betriebe übernehmen und so seine Fläche vergrössern und sich anders ausrichten kann.

Die AP22+ möchte zwar den Strukturwandel bremsen und mehr Betriebe erhalten. Mit den geforderten Massnahmen bewirkt sie genau das Gegenteil. Und das ist nur ein Beispiel der vielen Widersprüche in der AP22+. Diese sind zahlreich, die neue AP22+ ist in der vorliegenden Form ein unkoordinierter Flickenteppich.

Birgt Ihres Erachtens die AP22+ Chancen, die der Landwirtschaft tatsächlich etwas bringen?

So wie sich der Vorschlag des Bundesrats jetzt darstellt, kann ich der AP22+ nicht wirklich viel Positives für die Landwirtschaft abgewinnen. Viel Administration und viele Projekte, die Qualität der Lebensmittelproduktion, die wahre Ökologie und die Nachhaltigkeit werden aber nur bedingt gefördert. Zudem werden von den Landwirten neue Investitionen abverlangt, die sich am Markt nicht bezahlt machen, weil sie auf die Wertigkeit des Produkts an sich keinen Einfluss haben. Beispielsweise mit der Abdeckung der Güllekästen und der Anschaffung von Schleppschlauchverteilern oder neuen Vorschriften für die Lagerung von Hilfs- und Brennstoffen auf dem Betrieb. Je nach Betrieb kann das einen sechsstelligen Betrag ausmachen. Der Landwirt bekommt dafür aber keinen Rappen mehr für den Liter Milch.