«Imelda Stadler hat der FDP einen grossen Gefallen getan»

Regierungsrat Martin Klöti findet, dass Imelda Stadler als Kantonsratspräsidentin das Parlament sehr gut repräsentierte. Er fordert, man müsse in dieses Amt Personen wählen, die die moderne Gesellschaft verkörpern. Das sagte er am Sessions-Rückblick der FDP Toggenburg in Ebersol.