Der FC St.Gallen auf Eroberungstour

Auf ihrer diesjährigen Reise übers Land, der «Espen on Tour», besuchte der FC St.Gallen das Toggenburg und legte einen Zwischenhalt in Kirchberg ein. Die Begeisterung der einheimischen Bevölkerung war riesig.

Beat Lanzendorfer

Matthias Hüppi übergibt FC-Kirchberg-Präsident Dieter Gähwiler (mit gelb/schwarzem Wimpel) das Espen-on-Tour-Trikot.

Was am Freitagnachmittag auf der Sportanlage Sonnmatt in Kirchberg abging, kommt in dieser Form nicht jeden Tag vor. Der FC St.Gallen legte auf seiner diesjährigen «Espen on Tour» einen Zwischenhalt beim hier ansässigen Viertligisten ein und zog rund 500 Zuschauer in Bann. Nebst den vielen Schülerinnen und Schülern waren erstaunlich viele Erwachsene vor Ort, welche sich am Freitagnachmittag Zeit nahmen, den kickenden Stars bei ihrer Arbeit zuzuschauen.

Diese kannten keine Berührungsängste und nahmen sich nach dem 90-minütigen Training viel Zeit, um alle Autogrammwünsche zu erfüllen. Die Unterschriften von Cedric Itten und Moreno Costanzo dürften dabei die begehrtesten gewesen sein. Bei Letzterem kein Wunder, war es für ihn doch eine Art Heimkehr, ist er doch in Kirchberg aufgewachsen. Etwas Besonderes war der Anlass gewiss auch für Fabio Solimando. Der Wattwiler gehört seit dem Beginn der Vorbereitung zum Kader der Profis.

Ein Höhepunkt für den Vereinspräsidenten

Aussergewöhnlich war die Aktion auch für FC-Kirchberg-Präsident Dieter Gähwiler. Vier Monate nach seinem Amtsantritt erlebte er bereits einen unerwarteten Höhepunkt. «Der FC St.Gallen macht sich mit seiner Tour, die ihn aufs Land führt, unheimlich sympathisch. Ich finde es super, die Fussballstars einmal aus nächster Nähe zu sehen. Besonders freut mich, dass mit Moreno Costanzo ein Kirchberger bei den Espen mitspielt.»

Dieses Ereignis liess sich auch Gemeindepräsident Roman Habrik nicht entgehen. «Ich habe meine Arbeit kurz unterbrochen und bereue es auf keinen Fall. Die riesige Begeisterung zeigt mir, welche Sympathien der FC St.Gallen im Toggenburg geniesst. Zugleich ist es eine gute Werbung für die Gemeinde Kirchberg.»