Der FC Neckertal-Degersheim kassiert die zweite Niederlage in diesem Jahr Der Drittligist muss beim 1:2 gegen Münchwilen wie schon eine Woche zuvor in Schmerikon erneut als Verlierer vom Platz. Anhand der gebotenen Leistung hätte die Mannschaft einen Punkt verdient gehabt. Beat Lanzendorfer

Der Neckertaler Matthias Rüegg war oftmals nur von drei Gegenspielern zu stoppen. (Bild: Beat Lanzendorfer)

René «Wämsi» Bosshard, Coach beim FC Münchwilen, war nach dem Abpfiff natürlich zufrieden, dass seine Mannschaft drei Punkte holte. Er konnte die Situation aber durchaus objektiv einschätzen. «Zu Beginn waren die Gäste die bessere Mannschaft. Erst im Verlaufe der ersten Halbzeit konnten wir das Spiel ausgeglichen gestalten. Und in der Schlussphase hätte der Unparteiische wohl einen Elfmeter gegen uns pfeifen können.»

Der Unparteiische übersieht einen Penalty

Er sprach jene Szene an, als zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit Matthias Rüegg der gegnerischen Abwehr entwischte. Im Strafraum kam er zu Fall. Der Unparteiische sah kein Foul und entschied auf Eckball.

In der restlichen Spielzeit wollten die Gäste den Ausgleich mit hohen Bällen in den Strafraum erzwingen. Es blieb bei mehreren Versuchen. Zählbares schaute leider nichts mehr heraus. Trotz Neckertaler Überlegenheit zu Beginn, war es Münchwilen, das in Führung ging. Veliu schoss für die Thurgauer das 1:0. Danach sahen die Zuschauer Möglichkeiten auf beiden Seiten. Entweder war es dem holprigen Terrain geschuldet oder der Abschlussschwäche beider Offensivabteilungen, weitere Tore sollten bis zur Pause keine fallen.

Jafari gelingt lediglich der Anschlusstreffer

Das 2:0 nach dem Seitenwechsel entsprang dann einem perfekt vorgetragenen Konter, der seinen Anfang über die linke Seite nahm. Den anschliessenden Diagonalpass nahm Fera dankend an und liess bei seinem Schuss Goalie Nänny keine Chance. Neckertal-Degersheim gab sich allerdings noch nicht geschlagen und schöpfte neue Hoffnung, als Jafari nach einem Corner von Bosshard mit dem Kopf zum 1:2 verkürzte. Zu mehr reichte es nicht.



