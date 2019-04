Der FC Bütschwil legt einen Traumstart in die Rückrunde hin

Der Drittligist gewinnt beim 3:0 in Wil zum zweiten Mal in diesem Frühling und entfernt sich weiter von den Abstiegsplätzen.

Die Bütschwiler Spieler freuen sich über den perfekten Rückrundenstart. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Bereits nach drei Minuten lag die Bütschwiler Führung in der Luft. Ein Gegentor konnte bei einer Vorlage auf Gajic durch die Wiler Defensive gerade noch verhindert werden. Auch auf der Gegenseite herrschte viel Betrieb, dort war es nach sechs Minuten der Pfosten, der für die Duhanaj-Elf Schlimmeres verhinderte. Die Partie flachte nach diesen Startminuten aber ab.

Fäh bringt die Gäste mit einem Freistoss in Führung

Fäh bringt die Gäste mit einem Freistoss in Führung Wil versuchte mit viel Ballbesitz das Zepter zu übernehmen. Ein toller Freistoss von Captain Fäh zum 0:1 machte diesem Vorhaben einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Sichtlich angeschlagen, versuchte das Heimteam nun, keinen weiteren Treffer vor der Pause einzufangen.

Für die zweite Hälfte schien Wil-Trainer Schöni die richtigen Worte gefunden zu haben. Viel präsenter und vor allem offensiver eingestellt, startete das Heimteam seine beste Phase der Partie. Erneut mussten sich die Gäste bei der Torumrandung bedanken, als Hollenstein in höchster Not den Ball beinahe ins eigene Gehäuse grätschte.

Oberholzer sorgt für klare Verhältnisse

Je wilder die Vorstösse der Wiler wurden, desto mehr Räume entstanden für gefährliche Konter. Dies nutzte der flinke Oberholzer in der 70. Minute. Nachdem er den Abwehrleuten enteilte, behielt er vor dem Torhüter die Nerven und traf zum 0:2. Anschliessend verpasste Bütschwil die definitive Entscheidung mehrfach.

So wurde die Partie in der 89. Minute beinahe noch einmal spannend. Torhüter Oswald vereitelte den Anschlusstreffer aber mit einer mirakulösen Doppelparade. Die Erlösung aus Bütschwiler Sicht folgte erst in der Nachspielzeit. Nach Vorarbeit von Gajic umkurvte Oberholzer den herausgeeilten Torhüter und liess sich daraufhin den Doppelpack zum 0:3 nicht mehr nehmen. (pd)



Hier ist das Spieltelegramm zu finden