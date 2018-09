Der FC Bütschwil fällt weiter zurück Obwohl der Tabellenzweite Schmerikon nicht unverwundbar schien, ging Drittligist Bütschwil beim 0:2 erneut als Verlierer vom Platz. Zum vierten Mal in der noch jungen Saison.

Die Harmonie im Bütschwiler Ensemble stimmt noch nicht. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Als der Schiedsrichter die Partie freigab, war die Breite-Elf mit den Gedanken noch in der Kabine. Der erste Ballverlust resultierte nach acht Sekunden, bei eigenem Anspiel wohlgemerkt. Daran änderte sich die ganze erste Hälfte nichts: Schmerikon spielte, Bütschwil liess den Gegner gewähren. Trotzdem taten sich die überlegenen Gäste bei der Chancenerarbeitung schwer.

Forrer verpasst den Ausgleich

Nur bei Standardsituationen herrschte jeweils «Alarmstufe Rot» im Bütschwiler Strafraum. Somit war es kein Zufall, dass beide Gegentore in der 17. und 23. Minute nach einem Eckball fielen. Die einzige Chance des Heimteams hatte Kolb, der nach einem missglückten Klärungsversuch des Gegners den Ball in guter Position erbte, aber zu lange für den Abschluss brauchte.

In der zweiten Halbzeit folgte die dringend benötigte Reaktion der Toggenburger. Die Spielanteile waren nun in etwa gleich verteilt, trotzdem warteten die Zuschauer vergeblich auf Strafraumszenen. Bis zur 67. Minute, als Forrer das grosse Comeback hätte einleiten können. Nach einem Querpass von Kolb brauchte er eigentlich nur noch einzuschieben, doch der Linksfüsser scheiterte mit seinem schwächeren rechten. In der Schlussviertelstunde setzte die Duhanaj-Elf alles auf eine Karte, aber auch ein Drei-Mann-Sturm zeigte keine Wirkung. (pd)

