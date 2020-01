Interview Der FC Bazenheid möchte für sein Hallenmasters wieder vermehrt Mannschaften aus der Region gewinnen Gestern Sonntag ging das 26. Bazenheider Hallenmasters zu Ende, das bei den Aktiven von Dussnang gewonnen wurde. OK-Präsident Thomas Burri zieht ein positives Fazit und erklärt, wie es in Zukunft weitergeht.

120 Mannschaften zählte das Teilnehmerfeld des 26. Bazenheider Hallenmasters. Bei den Aktiven siegte der FC Dussnang. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie lange sind Sie schon OK-Präsident des Bazenheider Hallenmasters?

Thomas Burri: Ich bin seit diesem Jahr OK-Präsident, habe aber vor zwölf Monaten schon meinen Vorgänger Bruno Mettler unterstützt, weil er bereits damals schwer erkrankt war. Er ist am 31. Dezember gestorben, worüber wir vom FC Bazenheid sehr traurig sind.

Spüren Sie die Konkurrenz anderer Hallen- und Futsal-Turniere? Immerhin waren in diesem Jahr gut 20 Mannschaften weniger am Start.

Thomas Burri, OK-Präsident. Bild: Beat Lanzendorfer

Wir spüren es durchaus. Der Teilnehmerkreis hat sich etwas verschoben. Wir haben viele Mannschaften aus dem Raum Zürich, die im Gespräch den Wunsch zum Ausdruck brachten, einmal gegen andere Teams anzutreten. Einen Rückgang haben wir aber lediglich bei den zwei Kategorien der jüngsten Junioren zu verzeichnen. Wir möchten in Zukunft wieder mehr Mannschaften aus der Region für unseren Anlass gewinnen und werden uns aktiv um deren Teilnahme bemühen.

Seit zwei Jahren findet kein 1.- und 2.-Liga-Turnier mehr statt. War der damalige Entscheid der richtige?

Dieser Entscheid war eine Konzession gegenüber unserer ersten Mannschaft. Sie hatte seit längerem bemängelt, dass die Verletzungsgefahr an Hallenturnieren um ein vielfaches grösser sei und die Indoor-Veranstaltung der Vorbereitung für die Rückrunde in die Quere kommt. Den freien Platz haben wir mit zusätzlichen Juniorenkategorien kompensiert, was sich im Nachhinein als richtiger Entscheid erwiesen hat.

Dann wird es das Bazenheider Hallenmasters auch in Zukunft geben?

Das Hallenmasters ist ein wichtiger Bestandteil im Terminkalender. Wir können uns mit ihm nicht nur einen finanziellen Zustupf erarbeiten, es ist auch ein gesellschaftlicher Anlass, der viel zum guten Miteinander beiträgt. Und nicht zu vergessen: Zum Gelingen trägt auch die perfekte Infrastruktur mit der Ifanghalle bei, die es einfach zu nutzen gilt.

Was ziehen sie nach dem 26. Turnier für eine Schlussbilanz?

Für mich fällt das Resümee sehr positiv aus, weil wir an insgesamt sechs Spieltagen ohne nennenswerte Ereignisse äusserst faire Spiele gesehen haben. Alle Beteiligten und die vielen Zuschauer haben sich sehr korrekt verhalten.