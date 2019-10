Der Einwohnerverein Hüsliberg in Ebnat-Kappel ist ein vitaler Hundertjähriger Mit viel Unterhaltung wurde am Wochenende das Jubiläum des Einwohnervereins Hüsliberg würdig gefeiert. Pikant: Frauen sind erst ab 1980 dabei. Franz Steiner

Der Hüsliberg hat sein eigenes Jodelchörli – das liess es sich nicht nehmen, am Sonntag das 100-Jahr-Jubiläum mit seinem Gesang zu umrahmen. (Bild: Franz Steiner)

Mit Freude und auch mit Stolz durfte der Einwohnerverein Hüsliberg am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen feiern. Der Präsidentin Claudia Brunner war es vorbehalten, den stolzen 100. Geburtstag mit einer 40-seitigen Jubiläumsschrift von der Gründung am 12. Oktober 1919 bis exakt 100 Jahre später am Samstagabend im Festzelt vorzustellen.

In den Protokollbüchern wurde nach spannenden Ereignissen gesucht, und das Endprodukt darf sich sehen lassen. Im Vorwort bedankte sich die Präsidentin bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern des Hüslibergs, die den Verein mit ihrem Mitwirken lebendig erhalten und das Leben an diesem sonnigen Flecken bereichern. «Und ohne die grosszügigen Sponsoren hätten wir unseren runden Geburtstag wohl im stillen Kämmerlein feiern müssen», meinte die Präsidentin.

Sie waren im OK dabei: Claudia Brunner, Ueli Roth, Patricia Giezendanner, Kurt Schläpfer, Petra Frey, Simone Strupler und Heidi Lusti (von links). Es fehlen Marlies Roth, Migg Frey und David Speck. (Bild: Franz Steiner)

Ereignisse, die heute unvorstellbar sind

Die Festschrift gibt einen Rückblick auf die Geschichte und die Aktivitäten der vergangenen 100 Jahre mit vielen Informationen und Höhepunkten des Vereins, aber auch den Herausforderungen, mit denen er zu kämpfen hatte. So wurde kurz nach der Gründung gewünscht, dass die Läden an Wochentagen bis 20 Uhr und an Samstagen bis 20.30 Uhr offen sind.

Ein Mitglied wies darauf hin, dass die Gefahr bestehe, dass das Postbüro bei der «Krone» geschlossen werden könnte und appellierte an alle, kein einziges Paket mehr auf die Hauptpost zu bringen. Das zehnköpfige Organisationsteam leistete viele Stunden Fronarbeit im Vorfeld des Festes.

Gut 100 Mitglieder zählt der Einwohnerverein und startet gut gerüstet ins zweite Jahrhundert. Sie bekamen Glückwünsche und von ennet der Talseite, den Einwohnervereinen Schattenhalb Ebnat und Kappel, und von der Gemeinde Ebnat-Kappel durch Gemeinderat Christian Gross. In 100 Jahren sei viel passiert. Der Zweck des ­Vereins sei auch, Sprachrohr zu sein für Gemeindeanliegen. Wichtig seien überdies die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, und dass man in schwierigen Situationen zusammensteht, meinte Gross. Er gratulierte den Machern für die gelungene Jubiläumsschrift.

Gegenseitige Belehrung und Wahrung der Interessen

In der Anfangszeit wurden Neuigkeiten noch durch «Umesäge» verbreitet. Da haben sich ein paar mutige Männer den Einwohnerverein «zur gegenseitigen Belehrung und Wahrung der Interessen des Kreises Häusleberg» gegründet. Die Präsidentin Claudia Brunner erwähnte, dass auch 100 Jahre später der Einwohnerverein noch die gleichen Werte vorlebe wie anno dazumal.

«Man trifft sich, hegt regen Austausch, berät sich bei anstehenden Veränderungen am Hüsliberg und unternimmt alle zwei Jahre ein Reisli. Kurz: Man kennt sich und kann zusammen etwas erreichen.»

Im Restaurant Rössli wurde unter der Regie von David Speck das Theater «Närvegeischt und Magegschwür» aufgeführt. Das Lustspiel wurde von Fränzi Müller, Beat Giezendanner, Marcel Müller, Kathrin Giezendanner und Ruth Giezendanner perfekt umgesetzt.

Mitglieder des Einwohnervereins gaben ihr Schauspieltalent zum Besten. Im Lustspiel «Närvegeischt und Magegschwür» gab’s viel zu lachen. (Bild: Franz Steiner)

Auch an die Kinder und somit an die Vereinsmitglieder der Zukunft wurde gedacht; sie konnten sich bei einem Spielbus und vielen weiteren Attraktionen austoben. Das Ländlertrio Tanzartig brachte am Samstagabend gute Stimmung ins Festzelt, und das Jodelchörli Hüsliberg untermalte den Anlass am Sonntag mit seinem typischen Hüsliberg-Stil.

Hinweis

Die Festschrift ist per E-Mail bestellbar bei claudiabrunner@gmx.ch

und gegen einen freiwilligen Beitrag erhältlich.