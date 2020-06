«Der einmalige Clubbeitrag betrug zwei Franken»: Patrick Stofer aus Bütschwil weiss vieles aus der Geschichte des Motor-Clubs St.Gallen Der Motor-Club St.Gallen ist der älteste in der Ostschweiz. Gepflegt werden wöchentliche Ausfahrten, das Einkehren und die Motorräder.

Clubaktuar Patrick Stofer mit seinem Liebling: ein russisches Gespann zum Restaurieren. Bild: Fränzi Göggel

Versunken in einen Dornröschenschlaf wurde der Motor-Club St.Gallen im Jahr 2006 durch eine Handvoll Ostschweizer Enthusiasten wiederbelebt. Der älteste Motorrad-Club in der Ostschweiz wurde erstmals 1916 gegründet. Ein sehr bescheidener Clubbeitrag berechtigte die Mitglieder damals zur Teilnahme an organisierten Ausfahrten und gemütlichen Höcks. Doch die Mitglieder waren auch nach 2006 wenig aktiv, und so nahmen die Unternehmungen des Clubs abermals ab.

Mit dem Ziel, den ältesten Ostschweizer Motorrad-Club wieder attraktiv zu machen, wurde am vergangenen 7. März an der Generalversammlung des Motor-Clubs St.Gallen ein neuer Vorstand gewählt. Der Aktuar Patrick Stofer aus Bütschwil gewährt Einblick in die alten Protokollbücher und in das Fotoalbum aus der Zeit, als der Motor-Club St.Gallen mehrere Jahre lang das internationale Motocross-Rennen in Wittenbach organisierte.

Bei Nichterscheinen gab es eine Busse

In der Stadt St.Gallen und Umgebung waren um das Jahr 1914 etwa zwölf Motorräder in Betrieb. Im Jahr 1922 waren bereits 570 Motorräder verkehrsberechtigt.

«Die Kollegialität unter den Fahrern mit ihren damals pannenanfälligen Motorrädern war gross.»

Die Schotterstrassen setzten den dünnen, profillosen Reifen zu. Nicht selten wurde ein defekter Pneu unterwegs von einem Schuhmacher notdürftig mit Leder geflickt. Eine Ausfahrt ohne die gegenseitige Hilfe der Kameraden war undenkbar.

Mit Vollgas fährt der St. Galler Hans Gubser den Steilhang hoch. Er siegte zum ersten Mal 1961 am internationalen Motocross in Wittenbach auf einer Monark, in der Kategorie 500 ccm National. Bild: PD

Durch diesen starken Zusammenhalt der Motorradfahrer entstand 1916 der Wunsch, einen Motorrad-Club zu gründen. Auch weil in Zürich bereits ein solcher existierte. An einer Versammlung wurde die Gründung beschlossen und an der Gründungsversammlung am 17. Mai 1916 erklärten sieben von neun Anwesenden den Beitritt zum Motor-Club St.Gallen. Bereits im Herbst desselben Jahres zählte der Club 15 Mitglieder.

Die Motorradfahrer trafen sich einmal im Monat im Restaurant Felsenburg an der Teufenerstrasse in St.Gallen. Der einmalige Clubbeitrag betrug zwei Franken, die monatliche Gebühr einen Franken. Bei Nichterscheinen betrug die Busse 20 Rappen.

An der Siegerehrung am internationalen Motocross in Wittenbach werden der Sieger Hans Gubser, St. Gallen, und der Zweite Wilhelm Läderach, Rickenbach, von den Ehrendamen flankiert. Bild: PD

Gebhard Baur, der 1909 von Afrika nach St.Gallen zurückkam, war von 1916 bis 1928 der erste Präsident des Motorrad-Clubs. Seine Frau führte das Restaurant Felsenburg und stiftete als Club-Mutter die Würste für den obligaten «Schüblig-Frass» jeweils im Januar. Dabei vertilgten 20 bis 25 Männer gut 50 Schüblinge.

«Jedes Mitglied, das einen Töff kaufte oder verkaufte, hatte an der Monatsversammlung eine Literflasche Wein zu spendieren.»

Dieses ungeschriebene Gesetz wurde zum eigenartigen Selbstläufer. Oft wechselte die gleiche Maschine mehrmals den Besitzer, nur um den leeren Liter wieder zu füllen.

Patrick Stofer, Bütschwil, Aktuar des Motor-Club St.Gallen. Bild: Fränzi Göggel

«Schruube und fahre» (fgö) Patrick Stofer ist gelernter Autolackierer, ist verheiratet und er hat einen neunjährigen Sohn. Stofer arbeitet in der Werkstatt bei American Bikes in Bütschwil. Die Frage nach seinem Hobby ist schnell beantwortet: «Schruube und fahre.» Der Aktuar beschreibt sein für ihn neues Amt wie folgt: «Ich führte schon zweimal eine gemeinsame Ausfahrt mit dem Motor-Club St. Gallen und dem Verein Freunde alter Motorräder (FAM) an. Dabei merkte ich, dass der Motor-Club St. Gallen im Begriff ist, seine Eigenständigkeit zu verlieren. Ich habe reklamiert, darauf wurde der Club frisch aufgestellt und ich zum Aktuar gewählt.» Patrick Stofer ist neben seiner Arbeit als Aktuar auch fürs Organisieren der Ausfahrten zuständig.

Ein Rasenrennen auf dem Breitfeld

Über die erste grosse Ausfahrt des noch jungen Clubs schreibt der damalige Aktuar Otto Lengart an der Monatsversammlung vom 16. August 1916: «Sodann steht die Motorrad-Wanderfahrt des schweizerischen Automobil- und Motorradverbandes, verbunden mit dem Bergrennen auf die Hulftegg am Sonntag 3. September bevor.

Der Besuch dieser Veranstaltung wird einstimmig beschlossen, die Versammlungs-, respektive Abfahrtszeit festgelegt, so gut es die Pünktlichkeit unserer Mitglieder erlaubt, nämlich Zusammenkunft zirka 8 Uhr, Abfahrtszeit 10 Uhr.»

Während die Maschinen ruhen, verpflegen sich die Fahrer. Bild: Fränzi Göggel

Am 22. Dezember 1916 machte ein Mitglied den Vorschlag, der Union Motocycliste Suisse (UMS) mit Sitz in Genf beizutreten. Dem neuen Aktuar Hans Bischofberger wird der Auftrag erteilt, den Motor-Club St.Gallen bei der UMS anzumelden. Die UMS war der Vorläufer des Schweizerischen Landesverbands für Motorradfahrer, der FMS.

Der auf 100 Mitglieder angewachsene Motor-Club St.Gallen übernahm an der internationalen Sechstagefahrt 1921 von Niederurnen auf den Klausenpass die Kontrollposten. Auch für den Automobil-Club Schweiz (ACS) sicherten die Töfffahrer die Rennstrecke des Bergrennens Rheineck-Walzenhausen.

Das erste, 1948 vom Motor-Club St.Gallen organisierte Rasenrennen auf dem Militärplatz Breitfeld wurde wegen strömenden Regens zum Desaster. Später war der Club für mehrere Jahre der Veranstalter der internationalen Motocross-Rennen in Wittenbach.

Restriktionen gab es schon damals

Im Kanton Graubünden war ab 1900 das Automobil, das motorisierte Ungetüm, verboten. Der Kanton war für alle Motorfahrzeuge gänzlich gesperrt. Erst am 11. Juni 1925 fiel dieses Verbot anlässlich einer Volksabstimmung, doch die Bündner hatten ihre eigenen Gesetze. Bis 1927 war es nur den im Kanton Graubünden wohnhaften Motorradfahrern gestattet, im Bündnerland zu fahren.

«Polizisten und Feuerwehrleute standen in Maienfeld und an der Tardisbrücke zwischen Landquart und Mastrils und wiesen alle motorradfahrenden Nichtbündner zurück.»

Für die UMS war dieser Zustand unhaltbar, sie übergab dem Clubpräsidenten Gebhard Baur das Mandat, den Kampf mit dem Kanton Graubünden aufzunehmen.

Motor-Club St.Gallen, wurde 1916 gegründet 2006 neu aufgelegt, und 2020 erneut neu ins Leben gerufen. Bild: Fränzi Göggel

Trotz negativem Bescheid eines Anwalts heckten die St.Galler Motorradfahrer einen Plan aus. Am Sonntag, 16. Juli, überlisteten sie die Kontrolleure. Dadurch gelang es dem Sportpräsidenten Carl Birchler, mit seinem Motorrad in den Kanton Graubünden zu fahren.

Er wurde zu einer Busse von 10 Franken verurteilt, wogegen er eine staatsrechtliche Beschwerde erhob. Carl Birchler machte geltend, dass die Bestimmungen die Bündner Kantonseinwohner unzulässig begünstigen,und er bekam recht. Die Begeisterung der Schweizer Motorradfahrer war gross.

Weitere Fahrverbote wie auch Nachtfahrverbote gab es zuhauf. Wer über den Klausenpass wollte, musste in Linthal eine Bewilligung lösen. Die Strecke von Appenzell nach Wasserauen war gesperrt. So wurde manche Clubausfahrt des Motorrad-Clubs St.Gallen im Toggenburg durchgeführt.

Welche Töffs gefahren werden, spielt keine Rolle

Wie anno 1916 bezweckt der Motor-Club St.Gallen auch heute die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen der Motorradfahrer sowie die Pflege der Geselligkeit und Kameradschaft unter den Mitgliedern. Zudem strebt der Motor-Club St.Gallen den Erhalt des ältesten Motorrad-Clubs in der Ostschweiz an.

Viele der rund 70 Mitglieder sind aus dem Thurgau. Einige Toggenburger Mitglieder mischen den Verein auf, wie der 48-jährige Aktuar Patrick Stofer. Das Club-Programm ist derzeit noch karg.

Vor der Scheune der Wirtschaft zum Engel in Niederglatt parken bunt gemischt die Schönheiten. Bild: Fränzi Göggel

Jeden ersten Donnerstag im Monat, von April bis Oktober, ist eine Ausfahrt geplant. Anschliessend ist ab 18 Uhr Höck im Clublokal Wirtschaft zum Engel in Niederglatt. Jeden sonnigen Sonntag wird um 10 Uhr ab dem Clublokal zur Frühschoppenausfahrt gestartet. Wer mit was für einem Töff kommt, spielt übrigens keine Rolle.