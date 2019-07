Der Ebnat-Kappler Leichtathlet Dennis Sutter steht in Baku im Final Dennis und Robin Sutter nehmen in Baku am Europäischen Olympischen Jugendfestival teil. Einer der Zwillinge steht bereits im Final. Ruben Schönenberger

Dennis Sutter aus Ebnat-Kappel steht am Europäischen Olympischen Jugendfestival im Final. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Seit Sonntag findet im aserbaidschanischen Baku das Europäische Olympische Jugendfestival statt. Bei der Schweizer Delegation mit dabei sind die Ebnat-Kappler Zwillinge Robin und Dennis Sutter.

Dennis Sutter ist 1500-Meter-Läufer und hätte eigentlich am Montag in der Qualifikation ins Rennen steigen sollen. Die Teilnehmerliste weist in dieser Disziplin allerdings nur neun Läufer auf, weshalb es für Dennis Sutter gleich im Final losgeht. Dieses findet am Mittwoch um 17.10 Uhr Schweizer Zeit statt.

Zwillingsbruder Robin Sutter absolviert die 400-Meter-Distanz. Bei dieser finden Qualifikationsläufe statt. Er greift am Dienstag um etwa 8.40 Uhr ins Geschehen ein. Sollte er sich für den Final qualifizieren, kommt er am Donnerstag um 17.45 Uhr zu einem zweiten Einsatz.