Der Curlingclub Wildhaus spielt mit neuen Steinen aus schottischem Granit

Im Curlingcenter Wildhaus gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Sportart kennen zu lernen. Erwachsene und Kinder können in Kürze wieder an einem Einsteigerkurs teilnehmen.

Kinder sind am Dienstag, 27. August, und am Dienstag, 3. September, jeweils um 18.30 Uhr willkommen. Der Einsteigerkurs für Erwachsene ist am Dienstag, 3. September, und am Dienstag, 10. September, jeweils um 20 Uhr. Interessenten melden sich bei der Präsidentin Marianne Brühwiler in Wildhaus.

Beliebt sind jeweils auch die Curling-Schnupperkurse, die in Wildhaus absolviert werden können. Dabei zeigt ein Instruktor während einer kurzen Zeit, worum es beim Curlingspiel geht und wie die Steine über die über 40 Meter lange Eisbahn gleiten. Anschliessend haben die Kursteilnehmer die Möglichkeit, selber ein Spiel zu machen. (sas)

Hinweis

www.ccwildhaus.ch