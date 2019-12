Der Chlaus zieht wieder durch Bazenheids Strassen und verteilt Klaussäckli an die Kinder Albert und Margrit Meile haben im November 1980 das Bazenheider Chlaus-Ischelle gegründet. Am Samstag, 7. Dezember, sind die Samichläuse zum 40. Mal unterwegs. Der Ursprung des Anlasses liegt dem Klausjagen zugrunde.

Der Tross rund um St.Nikolaus formiert sich jedes Jahr ähnlich. Fest dazu gehören die Mädchen des Blaurings als Fackelträgerinnen. Bild: Beat Lanzendorfer

Einmal im Jahr geht auf mehreren Bazenheider Strassen gar nichts mehr. Wer am ersten Samstag im Dezember auf vier oder zwei Rädern unterwegs ist, muss sich entweder für etwa dreissig Minuten in Geduld üben oder jene Abschnitte, die St.Nikolaus und seinem Gefolge temporär gehören, umfahren.

Chlaus-Ischelle heisst das Ereignis, das zum einen viel Fussvolk auf die Trottoirs lockt, zum anderen zu einem kurzzeitigen Verkehrsstau führt. «Seit der Eröffnung der Umfahrungsstrasse im Herbst 2006 hat sich das Problem aber fast von selbst gelöst, weil viel weniger Autos durchs Dorf fahren», bemerkt Albert Meile, der zusammen mit seiner Frau Margrit den Brauch aus der Taufe hob. Wer einmal dabei gewesen sei, nehme die Wartezeit aber gerne in Kauf, sind sich die beiden einig.

Die Idee ist im alten «Bären» entstanden

Margrit und Albert Meile haben das Chlaus-Ischelle vor bald 40 Jahren erfunden. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Idee zum Chlaus-Ischelle sei im alten «Bären» an der Bahnhofstrasse entstanden. «Albert und ich sassen mit der Wirtin Frieda Baggenstos zusammen und unterhielten uns über das Klausjagen bei Küssnacht am Rigi, das jährlich viele tausend Besucher in die Innerschweiz lockt», klärt Margrit Meile auf.

«Wir waren uns einig, dass so etwas in kleinerem Rahmen auch bei uns möglich sein muss.»

Albert Meile fügt scherzhaft hinz: «Ich bin am 1. April 1945 zur Welt gekommen, mit dem Chlaus-Ischelle war es uns aber durchaus ernst.» Meiles haben die Sache gleich selber in die Hand genommen und innert vierzehn Tagen das erste Chlaus-Ischelle auf die Strasse gezaubert. Ältere Semester dürften sich noch gut daran erinnern, dass die Route nicht den heute üblichen Verlauf nahm.

In den ersten zwei Jahren war der Start bei der damaligen Bühler-Scheune in Unterbazenheid an der Verzweigung Wilerstrasse-Hölzliweg. Bei der Premiere gab es sogenannte Ansprache-Stationen, bei denen St.Nikolaus zum Volk sprach. «Weil uns viele auf dem Umzug begleiteten und dadurch fast immer die gleichen Menschen der Ansprache zuhörten, haben wir nach dem zweiten Umzug damit aufgehört», sagt der Gründer.

Mitglieder der Theatergruppe füllen die Klaussäckli

Dies war auch das Ende der Original-Umzugsroute, die von Unterbazenheid zum Schulhaus Eichbüel und von dort zur «Sonne»-Kreuzung führte. Der Schluss war dann beim Bahnhof, wo in den Anfangsjahren bis zu 500 Klaussäckli an die Kinder verteilt wurden. Heute sind es immer noch gegen 300, die am Morgen vor dem abendlichen Ereignis von Mitgliedern der Theatergruppe Bazenheid abgefüllt werden.

St.Nikolaus alias Albert Meile hatte ein offenes Ohr für die Kinder. Bild: PD

An das zweite Chlaus-Ischelle kann sich das Ehepaar Meile gut erinnern: «Es war bisher das einzige Mal, bei dem wir wirklich nass geworden sind, weil Nassschnee vom Himmel fiel. Bei der Micarna durften wir einen Zwischenstopp einschalten und eine warme Suppe geniessen», sagt Margrit Meile.

Ab dem dritten Jahr hiess der Treffpunkt dann Treppenbau Rutz. Von dort ging es auf der Wilerstrasse hinauf zum Kirchplatz. Als die Kirche die Samstagabend-Gottesdienste einführte, war die Zeit erneut gekommen, einen neuen Schlusspunkt zu suchen. Seither besammeln sich die Beteiligten beim Holenstein-Transport und biegen nach dem Start in die Bahnhofstrasse ein. Via Wilerstrasse endet das Chlaus-Ischelle beim Eichbüelschulhaus, wo die Kleinen ihr Säckli und Punsch erhalten und die Grossen mit Glühwein versorgt werden.

In den 1980er Jahren durfte St.Nikolaus in einem Schlitten Platz nehmen. Bild: PD

Eine Episode bringt Albert Meile noch heute zum Lachen: «In den Achtzigerjahren war ein Schlitten fester Bestandteil des Umzuges. Einmal war eine etwas störrische Stute vorgespannt. Darüber wohl nicht so begeistert, quittierte sie dies mit ruckartigen, unangemeldeten Vorwärtsbewegungen. Mir als St.Nikolaus ist dabei jeweils die Bischofsmütze, die Mitra, verrutscht, was beim zumeist jüngeren Publikum Schadenfreude auslöste.»

Einschellergruppe, Blauring-Mädchen und Esel

Zu den treuen Stammgästen gehört nicht nur das Publikum am Strassenrand, die Einschellergruppe aus Benken ist ebenfalls seit der Geburtsstunde mit dabei. Hilfreich war sicher, dass vor vierzig Jahren Margrits Bruder Walter Präsident der Einscheller war.

Seit vielen Jahren begleiten auch die Trychlerfründe Mosnang den Tross und seit mehr als zwei Jahrzehnten flankieren die Blauring-Mädchen den Umzug. Fast nicht mehr wegzudenken sind die mitlaufenden Esel, die sich speziell bei der Jungmannschaft grosser Beliebtheit erfreuen.

Um die Auslagen zu decken, wird auf der Umzugsroute eine freiwillige Kollekte erhoben, die mit einem Schöggeli honoriert wird. Gefördert wird der Anlass, an dem die Theatergruppe Bazenheid als Veranstalter auftritt, auch vom örtlichen Gewerbe und von der Dorfkorporation. «In erster Linie geht es uns darum, einen kulturellen Beitrag für das Dorf zu leisten», meint Albert Meile.

Seit einigen Jahren endet der Umzug beim Schulhaus Eichbüel. Bild: Beat Lanzendorfer

Den 40. Auftritt des Chlaus-Ischelle durch Bazenheids Strasse lässt er sich selbstverständlich nicht entgehen. Allerdings wird er den Tross nicht mehr als St.Nikolaus anführen. «Dieses Amt habe ich im Dezember 2006 jüngeren Händen übertragen.» Als Organisator im Hintergrund leistet er bei der Veranstaltung aber nach wie vor unschätzbare Dienste.