Der Baumwipfelpfad in Mogelsberg erhält eine neue Führung Die Genossenschafter des touristischen Grosserfolgs hielten am Donnerstag ihre Delegiertenversammlung ab. Verwaltungsratspräsident Werner Ackermann trat zurück. Christoph Meier tritt seine Nachfolge an.

Urs Nobel

Der abtretende Verwaltungspräsident Werner Ackermann (Mitte) zusammen mit seinem Nachfolger Christoph Meier (links) und dem weiteren neuen Verwaltungsrat Roland Stump. (Bild: Urs Nobel)

«Die Aufbauarbeit ist getan, die Zukunft wird neue, andere Anforderungen an einen Verwaltungsratspräsidenten stellen. Das Profil für diese Position hat sich verändert», sagte Verwaltungsrat Bruno Vogt, der nicht nur die hervorragende Arbeit des zurücktretenden Präsidenten Werner Ackermann, sondern auch jene von Christian Bütikofer, Stefan Hochreutener und Othmar Meyer entsprechend zu würdigen wusste.

Werner Ackermann gelte als schlauer Fuchs, dem die Genossenschaft Baumwipfelpfad viel zu verdanken habe, sagte Vogt. Und er doppelte sogar nach: «Ohne ihn würde in Mogelsberg kein Baumwipfelpfad stehen. Unser Werner Ackermann verfügt über ein riesiges Netzwerk, er konnte vermitteln und stand immer zu hundert Prozent hinter dem Projekt. Er hat in den vergangenen vier Jahren seine Prioritäten klar zugunsten des Baumwipfelpfades gesetzt.»

Ein neuer Präsident und ein neues VR-Mitglied Der Verwaltungsrat

Ein neuer Präsident und ein neues VR-Mitglied Der Verwaltungsrat wurde an der Delegiertenversammlung von acht auf sechs Personen reduziert. In diesen zieht neu Roland Stump aus Wildhaus ein. Stump ist bekannt als Wirt und Hotelier der «Alpenrose».

In seiner Vorstellung ging Stump auf diverse schwierige Zeiten ein, die ihn geprägt hätten. «Ich bin deshalb auch in der Lage, mit komplizierten Sachen zurechtzukommen.» Stump, der auch im Verwaltungsrat der Säntis-Bahnen sitzt, zeigte sich erfreut darüber, auch noch in einem weiteren Tal des Toggenburg tätig zu werden.

Das Sechser-Gremium im Verwaltungsrat komplettiert Christoph Meier aus Arnegg. Er übernimmt sogar das Präsidium. Dasselbe Amt übt er bereits bei der Schulgemeinde Andwil-Arnegg aus. «Ich brauchte nicht lange zu überlegen, um auch etwas zugunsten des Baumwipfelpfades zu leisten. Der Wald hat es mir schon immer angetan. Ich tanke meine Energie im Wald.»

Zwei Frauen leisteten grossartiges

Marion Felber, die wie Sonja Schläpfer in diesem Frühjahr als Geschäftsführerin zurücktritt und durch Benedikt Janka, einem 29-jährigen Forstwart-Ingenieur aus Horn ersetzt wird, wurde an der Delegiertenversammlung würdig verabschiedet.

«Die beiden Frauen haben im vergangenen Jahr Grossartiges geleistet», würdigte Werner Ackermann die Arbeit der beiden Powerfrauen. Benedikt Janka wird ein schwieriges Erbe antreten, langweilig dürfte es ihm nicht werden.

100'000 Besucher in acht Monaten

«Bereits haben sich für dieses Jahr 260 Gruppen für einen Besuch angemeldet», erklärte Felber und wies auf die ersten öffentlichen Führungen hin, welche bereits an diesem Wochenende stattfinden. 100'000 Besucher im 2018 und das notabene in lediglich acht Monaten, das sind rund das Dreifache des Erwarteten. Erfreulich deshalb auch, dass nach Abschreibungen, Rückstellungen und dergleichen noch ein Jahresgewinn von 71'000 ausgewiesen werden konnte.