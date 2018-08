Der «Bären» soll in neue Tatzen kommen Werner und Bea Hollenstein wollen das Restaurant Bären in Mosnang mittelfristig in neue Hände übergeben. Dabei ist es ihr Wunsch, dass die Liegenschaft weiterhin als Restaurant genutzt wird. Obwohl die Voraussetzungen dafür stimmten, gibt es keine Garantie. Timon Kobelt

Der Mosnanger Werner und die Ebnaterin Bea Hollenstein haben nach wie vor Freude am Wirten. (Bild: Timon Kobelt)

«Wir wollen unseren Kunden reinen Wein einschenken», sagt Werner Hollenstein vom «Bären» in Mosnang. Er und seine Frau hätten sich bewusst dazu entschlossen, an die Öffentlichkeit zu treten und zu verkünden, dass sie den «Bären» verkaufen wollen. «So vermeiden wir, dass es in der Gerüchteküche zu stark brodelt», sagt Werner Hollenstein.

Während 30 Jahren den «Bären» geführt

Dann also zu den Fakten: Im April 1988 haben sie das Restaurant übernommen und während rund 30 Jahren mit Herzblut geführt. «Und wir wollen es auch weiterhin führen, bis wir einen Käufer gefunden haben», stellt Werner Hollenstein klar. Der «Bären» geht also nicht von heute auf morgen zu. Sie seien auch bereit, während einer Übergangszeit weiterzuarbeiten, sollte dies ein potenzieller Käufer wünschen. «Wir sind sehr flexibel und haben nach wie vor Freude an der Arbeit», sagt Bea Hollenstein.

Trotz der Freude sahen sie es an der Zeit, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Werner Hollenstein ist 62 und seine Frau Bea 58 Jahre alt. Ihre beiden Kinder hat es in andere Branchen gezogen, somit kommen diese nicht für die Fortführung des Restaurantbetriebs infrage. Dass der «Bären» weiterhin ein Restaurant bleibt, wünscht sich das Ehepaar von Herzen. Schliesslich hätten sie sich einen gewissen Namen erarbeitet, so Werner Hollenstein. Besonders stolz sind sie darauf, dass der «Bären» seit 1993 der Gilde etablierter Gastronomen angehört. Nur ein Prozent aller Schweizer Gastronomiebetriebe sind Mitglieder dieser Fachvereinigung.

Nach Ansicht der Hollensteins sind die Voraussetzungen gegeben, dass der «Bären» weiterhin ein Restaurant bleibt. «Erst vor einem Jahr haben wir die Fassade und das Dach der Liegenschaft renoviert», sagt Werner Hollenstein. Auch innen sei alles in gutem Zustand und es bestehe Wohnraum im oberen Stock, der von den künftigen Besitzern genutzt werden könne.

Professionalität im Verkaufsprozedere

Verkäufe von Restaurants sind nicht immer von Erfolg gekrönt. Das zeigt das jüngste Beispiel der «Rose» in Müselbach, die der Käufer nicht wie versprochen als Restaurant weiterführt, sondern nun umnutzt. Auch aufgrund solcher Beispiele entschieden sich die Hollensteins dazu, im Verkaufsprozedere die nötige Professionalität beizuziehen. Dies machen sie in der Person von Claudia Widmer Hüberli, die für die HEV Verwaltungs AG arbeitet. «Ich fungiere als neutrales Bindeglied zwischen den Verkäufern und den Interessenten», sagt sie. Im konkreten Fall umfasse ihre Dienstleistung, dass sie bei den Vorbereitungen für die Preisfindung mithalf. Der Preis werde in den nächsten Tagen im Internet publiziert. Ausserdem beriet sie die Hollensteins in der Verkaufsstrategie und hat ein professionelles Dossier ausgearbeitet, in dem die wichtigsten Eckdaten zum «Bären» festgehalten sind (siehe Kasten). Auch in rechtlichen Fragen, sprich bei Verträgen, wird sie die Hollensteins unterstützen. «Somit können sich die Gastronomen weiterhin auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, was sehr wichtig ist», sagt Claudia Widmer Hüberli.