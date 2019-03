Denner Satellit in Bütschwil schliesst Ende März definitiv Nach rund drei Jahrzehnten ist Schluss: Im Denner Satellit an der Ottilienstrasse in Bütschwil kann am Samstag, 30. März, zum letzten Mal eingekauft werden. Denner will sich trotzdem nicht aus dem Dorf zurück ziehen. Anne-Sophie Walt

Der Denner an der Ottilienstrasse in Bütschwil schliesst Ende Monat, weil das Ladenloka nicht mehr vermietet wird. (Bild: Anina Rütsche)

Der Denner Satellit wird vom eigenständigen Inhaber, Stephan Bachmann, geführt, der sowohl für die Personalrekrutierung als auch für die Ladenmietung unabhängig von der Denner AG verantwortlich ist.

Laut Bachmann war sein Personal bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle zum grössten Teil erfolgreich. In Bütschwil und der Umgebung wurde gemunkelt, dass die Schliessung mit der Eröffnung einer Migros Filiale im Sommer 2018 zusammenhängt. Dies ist aber laut dem Dennermediensprecher, Thomas Kaderli, nicht der Fall.

Der Inhaber des Denner Satelliten hat sich dazu entschlossen, den Standort nicht weiter zu betreiben. Die Ladenfläche steht in Zukunft nicht mehr als Mietobjekt zur Verfügung. Laut Kaderli ist Denner aktiv auf der Suche nach einem alternativen Standort in Bütschwil, um weiterhin mit einer Filiale präsent zu sein. Jedoch kann der Mediensprecher keine Angaben zum Zeitpunkt dieser Realisierung machen.

Denner ist ab übernächster Woche noch mit zwei Standorten im Toggenburg vertreten. Einer davon befindet sich in Wattwil, der andere in Bazenheid. Am Freitag, 29., und Samstag, 30. März, gibt es im Denner Satelliten an der Ottilienstrasse 20 in Bütschwil einen Ausverkauf mit 30 Prozent auf das gesamte Sortiment