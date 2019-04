Neues Lernarrangement im RDZ Wattwil soll Schüler den Umgang mit der digitalen Welt lehren Das neue Lernarrangement im RDZ Wattwil soll Lehrpersonen helfen, ihren Klassen Kompetenzen im Umgang mit Medien und Informatik zu vermitteln. Michael Hehli

So sieht eine der Stationen des Lernarrangements «analog+digital» im RDZ Wattwil aus. (Bild: Michael Hehli)

Informatikkenntnisse werden im Alltag immer wichtiger. Dies wirkt sich auch auf die Schule aus. Das Regionale Didaktische Zentrum (RDZ) Wattwil bietet deshalb seit Mittwoch das eigens vor Ort entwickelte Lernarrangement «analog+digital» an. Dieses baut auf dem neuen Lehrplan auf, welcher ab der fünften Klasse Informatikunterricht vorschreibt. Das Fundament dazu muss jedoch schon früher gelegt werden. Deshalb richtet sich das Angebot an alle Altersklassen zwischen dem Kindergarten und der sechsten Klasse. Das Arrangement soll Lehrpersonen bei der Umsetzung des neuen Lehrplanes unterstützen.

Im Mittelpunkt des Besuches steht die grosse Oxocard, welche im Gang an der Wand hängt. Nach jeder abgeschlossenen Station kehren die Kinder zu dieser zurück und ein kleines Spiel beginnt. Sobald die Schülerinnen und Schüler dieses geschafft haben, erscheint auf der Karte ein Teil eines Bildes. Ziel ist, dieses Bild Stück für Stück zu ergänzen, bis es am Schluss dann vollständig ist.

Die binäre Uhr in St.Gallen als Unterrichtsstoff

Insgesamt gibt es neun solcher Stationen. Die Klassen bearbeiten jedoch nicht alle. Die Lehrperson trifft eine Vorauswahl, da ansonsten die vorgesehenen rund drei Stunden Bearbeitungszeit nicht ausreichen würden.

Die vom neuen Lehrplan verlangten Kompetenzen sind sehr breit gefasst. Entsprechend vielfältig sind die Stationen. Sie beginnen schon bei den Grundlagen für das Funktionieren von Elektronik, wie der Leitfähigkeit von verschiedenen Materialien, und dem Stromkreis. Die Funktionsweise von Computerprogrammen wird auch angeschaut: Es wird gelernt, dass Computer nur mit 0 und 1 arbeiten, also im binären Zahlensystem. Dieses wird auch anhand der binären Uhr am Hauptbahnhof St.Gallen erklärt.

Beatrice Straub Haaf (Leiterin RDZ Wattwil, rechts) mit ihrem Team. (Bild: Michael Hehli)

Des Weiteren wird das Prinzip von Befehlen und Befehlsausführung behandelt: So «programmieren» sich die Kinder erst gegenseitig. Ein Antippen des Kopfes kann so beispielsweise «drei Schritte vorwärts» bedeuten. Ältere Klassen können das Gelernte anwenden, indem sie eine vorgegebene Strecke in ein kleines Spielzeugauto einprogrammieren.

Vom Daumenkino zum Kameratrick

Auch mit dem Thema der digitalen Medien wird ganz von vorne begonnen: Anhand eines Daumenkinos wird demonstriert, wie sich Bilder überhaupt bewegen können. Weiter wird gezeigt, wie mittels einfachster Kameratricks «gezaubert» werden kann. Zuletzt können sich Klassen, zumindest auf Bildern, digital in verschiedenste Umgebungen transportieren lassen. Den Kindern soll die Erkenntnis mitgegeben werden, dass Bilder und Videos manipuliert werden können.

Das Lernarrangement ist als Teil eines Ganzen gedacht. Die Klassen werden schon im Vornherein von ihren Lehrpersonen auf den Besuch vorbereitet. Jüngere Jahrgänge hören sich eine Geschichte an, während sich die älteren mit den Begriffen «analog» und «digital» auseinandersetzen. Nach dem Besuch sollte im regulären Unterricht auf den Erfahrungen aus dem Besuch beim RDZ aufgebaut werden.