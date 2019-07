Dieses Treibjagdhorn ist nur eines von aktuell 26 Instrumenten, das sich bei einer Wanderung auf dem Klangweg spielen lässt. (Bild: Dolores Rupa)

Den Obertoggenburger Klangweg virtuell begehen: Alle Instrumente im Video Von der Alp Sellamatt über den Iltios, die Schwendiseen bis ins Oberdorf säumen aktuell 26 Instrumente eine Wanderroute. Das «Toggenburger Tagblatt» ist sie abgelaufen. Ruben Schönenberger

Von «Melodiegampfi» bis «Schwinggabel»: Durch Klicken auf die einzelnen Nummern sehen Sie das am jeweiligen Standort spielbare Instrument. Die Nummer 24 ist derzeit ausser Betrieb. An die Stelle eines dort entfernten Instruments soll in naher Zukunft ein neues treten.

Der Klangweg ist von Juni bis Oktober begehbar. Er ist in drei Etappen unterteilt, die einzeln oder kombiniert absolviert werden können. Für die Anreise empfiehlt sich das Klangweg-Billet. Alle Informationen finden Sie hier.