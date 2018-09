Toggenburger Fussballteams müssen den Erwartungen gerecht werden Im Toggenburg besteht Nachholbedarf. Mehr Mannschaften als vor dem Saisonstart erwartet müssen sich nach weniger als der Hälfte der Vorrunde nach hinten orientieren. Beat Lanzendorfer

Drittligist Bütschwil wäre es zu wünschen, wenn die Mannschaft gegen Schmerikon zu einem Höhenflug ansetzt. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Nach dem Bettagswochenende, an dem die meisten Fussballer ein paar freie Tage geniessen konnten, wird in den kommenden Tagen der Kampf um die Punkte wieder aufgenommen.

Wegweisende Wochen für die Toggenburger Nummer 1

Bazenheid zeigte gegen Kreuzlingen sein Sonnengesicht und besiegte den Mitaufstiegsfavoriten diskussionslos mit 4:1. Nun wäre es an der Zeit, dass die Alttoggenburger eine ähnliche Leistung gegen einen vermeintlichen Aussenseiter abrufen könnten. Als solchen kann man Amriswil durchaus bezeichnen, liegt der Aufsteiger doch aktuell am Ende der Tabelle. Drei Punkte wären auch darum wichtig, weil danach die Wochen der Wahrheit beginnen, in denen es nacheinander zum Vergleich mit Rüti (1.) und Seuzach (2.) kommt. Anschliessend folgt noch das immer umstrittene Derby gegen Uzwil. Bazenheid kann in den kommenden drei Wochen jene Ausgangslage schaffen, um zumindest bis zur Winterpause an den Spitzenrängen zu schnuppern.

Torreiches Testspiel für Bazenheid Am Dienstagabend kam es auf dem Ifang zum Testspiel Bazenheid - St. Gallen U21. Die beiden Trainer nahmen den Vergleich wortwörtlich und probierten mehrere Spiel- und Aufstellungsvarianten. Entsprechend fiel auch das Ergebnis aus: 7:6 für die Gäste aus der Kantonshauptstadt. Für Bazenheid trafen Titaro (3x), Jungblut, Berger und Gebert. Am Wochenende, wenn es in der Meisterschaft weitergeht, dürfte der Defensive wieder mehr Beachtung geschenkt werden. Während die Toggenburger in Amriswil gastieren, muss St. Gallen zum Derby nach Gossau. (bl)



Wattwil Bunt ist in der 2. Liga angekommen

Vor bald zwei Wochen ist Wattwil Bunt mit dem 2:0-Sieg gegen Winkeln definitiv in der 2. Liga angekommen. Wie Bazenheid stehen auch den Zentrumsstädtern wegweisende Tage bevor. Am Samstagabend gastiert die Rüeger-Elf auf der Henauer Rüti und fordert Uzwil 2 heraus. Das Heimteam ist nicht wunschgemäss in die Saison gestartet und weist mit drei Niederlagen und einem Sieg die gleiche Bilanz wie Wattwil Bunt auf. Vier Tage später – am Mittwoch, 26. September – empfangen die Wattwiler Rapperswil-Jona 2. Mit einem Punkt mehr gehört der Nachwuchs des Challengeligisten zu jenen Teams, die es auf dem Weg zum Ligaerhalt zu schlagen gilt.

Drei Siege in Folge hat Neckertal-Degersheim zuletzt aneinandergereiht. Kann die Danuser-Elf seine Serie in der 3. Liga fortsetzen? Folgt der vierte Streich, wäre sogar die Übernahme der Tabellenspitze möglich. Dies trifft dann ein, wenn Eschenbach im Derby Uznach bezwingt und Schmerikon in Bütschwil keine drei Punkte holt.

Apropos Bütschwil: Trotz ansprechender Leistungen kommen die Alttoggenburger nicht vom Fleck und gingen mit Ausnahme der Startrunde – 2:1 in Henau – immer als Verlierer vom Platz. Ein positives Gefühl sollte das Resultat des letzten Vergleichs gegen Schmerikon verleihen. Die Bütschwiler erreichten immerhin ein 1:1.

Kirchberg droht vom Aufstiegs- zum Abstiegskandidaten zu werden

Beide Toggenburger Viertligisten bestreiten ein Heimspiel und nicht nur aus diesem Grund wird jeweils ein Sieg erwartet. «Aufstiegskandidat» Kirchberg steht nach drei Nullern das Wasser bis zum Hals. Kommt gegen Uzwil 3 nicht endlich der zweite Dreier, müssen die Ziele definitiv revidiert werden. Bei diesem Szenario kann sich die Leber-Elf darauf konzentrieren, den Absturz in die 5. Liga zu verhindern.

Ebnat-Kappel seinerseits bietet sich gegen das punktgleiche Flawil die Möglichkeit, in Tuchfühlung mit dem Spitzentrio Wattwil Bunt 2a, Henau 2 und Gossau 3 zu bleiben.

Bütschwil-Neckertal spielt innert sieben Tagen zweimal

Die Frauengemeinschaft Bütschwil-Neckertal hat die Erwartungen nach drei Runden mit einer makellosen Bilanz erfüllt. Im heutigen Spiel in Eschenbach ergibt sich die Chance, mit wenigstens einem Punkt Rapperswil-Jona von der Spitze zu verdrängen. Den «Noch-Spitzenreiter» hat Ebnat-Kappel am Samstag auf dem Untersand zu Gast. Da benötigt es hinten eine sichere Defensive und vorne die Tore von Selin Roth, die in dieser Saison schon wieder fünfmal getroffen hat.