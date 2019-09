Kolumne

Den Apfel vor Würmern schützen oder auf der grünen Welle reiten? Eine Erstwählerin muss sich entscheiden

Die Praktikantin des «Toggenburger Tagblatts», Julia Engel, darf am 20. Oktober erstmals wählen. In loser Folge berichtet sie in einer Rubrik, was ihr in den Wochen vor den eidgenössischen Wahlen auffällt.