Degersheim Knalle werden weitherum hörbar sein: Armee sprengt Masten und Fundamente des Skilifts Bereits seit vier Jahren ist die dritte Sektion des Skiliftes Degersheim nicht mehr in Betrieb. Anlässlich einer Übung wird das Militär den Lift übernächste Woche sprengen.

Die dritte Sektion des Skilift Degersheim wird am 23. und 24. August durch die Armee zurückgebaut. Bild: PD/Victor Schönenberger

(red/lsf) Die schneeärmeren Winter lockten zunehmend weniger Schneesportlerinnen und Schneesportler nach Degersheim. Die dritte Anlage der Skilift Degersheim AG war daher lange Zeit nur noch am Mittwochnachmittag oder an den Wochenenden in Betrieb. Die Sanierungsauflagen des Bundes, welche im Minimum Kosten in der Höhe von 20‘000 Franken verursacht hätten, führten zur vorerst vorübergehenden Stilllegung des Skiliftes. Mittlerweile wurde entschieden, den Skilift zurückzubauen.

Wie den aktuellen Mitteilungen der Gemeinde zu entnehmen ist, fragte das Unternehmen für dieses Vorhaben die Armee an. Die Territorial-Division 4 erklärte sich bereit, den Rückbau des Skiliftes im Rahmen einer Volltruppenübung am 23. und 24. August vorzunehmen. Die Masten werden dabei mit sogenannten Schneidladungen, die Fundamente mit herkömmlichem Sprengstoff gesprengt. Die Betonfundamente werden anschliessend teilweise ausgebaut und der Boden renaturiert.

Sprenghinweise und Strassensperrungen

Für den Rückbau des Skiliftes sind insgesamt acht Sprengungen jeweils im Abstand von einer Stunde geplant. Vor jeder Sprengung werden die Anwohner durch Hornstösse darauf aufmerksam gemacht. Fünf lange Hornstösse künden die Vorbereitung einer Sprengung an, drei kurze Hornstösse bedeuten, dass die Sprengung unmittelbar bevorsteht, wie den Gemeindemitteilungen weiter zu entnehmen ist.

Insbesondere die Schneidladungen können zu erheblichem Lärm führen, welcher im ganzen Dorf Degersheim zu hören ist. Die Sprengung der Fundamente führt nur zu einer geringfügigen Lärmentwicklung.

Sprengzeiten Die weitherum hörbaren Schneidsprengungen werden am Montag, 23.August, zu folgenden Zeiten vorgenommen: 8.45 Uhr 9.45 Uhr 10.45 Uhr 11.45 Uhr 14 Uhr 15 Uhr 16 Uhr Die Sprengung der Fundamente erfolgt am Dienstag, 24.August, zu den folgenden Zeiten: 8 bis 9 Uhr 14 bis 17 Uhr

Das Gebiet im Raum Hintere Löschwendi wird jeweils zehn Minuten vor bis fünf Minuten nach den Sprengzeiten kurzzeitig abgesperrt. Das Befahren der Durchfahrtsstrasse «Löschwendi» ist während dieser Zeit nicht möglich. Ansonsten bleibt die Strasse für den Verkehr offen. Es kann allerdings im Bereich der Kreuzung Skilifttrasse und Durchfahrtstrasse zu Behinderungen kommen.

Dritte Anlage entlastete die anderen beiden Lifte

Die Erweiterung der Skiliftanlagen um eine dritte Sektion beschloss die Skilift Degersheim AG im Jahr 1970. Ziel dieser dritten Anlage war in erster Linie die Entlastung der anderen beiden Skiliftanlagen. Bevor die Schneesportlerinnen und Schneesportler mehr und mehr wegblieben, konnte der Skilift den gewünschten Zweck erfüllen und die Attraktivität der Skilifte Degersheim steigern.