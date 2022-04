DEBATTE Alphütten-Streit im Obertoggenburg: Nun setzen sich die Präsidenten der Korporationen zusammen An der Hauptversammlung des Alpwirtschaftlichen Vereins Toggenburg ging es am Dienstagabend in Ennetbühl auch um die Besitzverhältnisse der Alpzimmer. Es laufen in dieser Thematik seit geraumer Zeit hitzige Diskussionen. Im Mai wird alles auf einen Tisch gelegt.

Wem gehören die Toggenburg Alphütten wie diese? Das letzte Wort ist noch längst nicht gesprochen. Bild: PD

Wem gehören die Alphütten im oberen Toggenburg? Und kam es mehr oder weniger klammheimlich zu Enteignungen? Das sind zwei Fragen, welche die Wogen seit Monaten hochgehen lassen. Zuletzt hatte der Kanton Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Doch wie geht es nun weiter? Dazu gab es an der Hauptversammlung des Alpwirtschaftlichen Vereins Neuigkeiten. Am 23. Mai werden von den rund 30 Korporationen der Präsident oder ein Mitglied an einen Tisch sitzen, über Verträge und Baurechtsverträge diskutieren und Meinungen einholen. Das Ziel: Man will in Gruppen evaluieren, was möglich ist. Markus Hobi, Präsident der Alpwirtschaftskommission des St.Galler Bauernverbandes und Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums St.Gallen in Salez, sagte:

Markus Hobi, Präsident der Alpwirtschaftskommission des St.Galler Bauernverbandes. Bild: Franz Steiner

«Gute Lösungen erarbeiten für die Übergabe Vater zu Sohn oder der Besitzer der Alphütte zu seinen Erben. Das soll das Credo sein.»

Drei verschiedene Eigentumsverhältnisse

Heute sind im Toggenburg die Alpkorporationen grundbuchrechtliche Eigentümer der Alpzimmer. Bewirtschaftet werden die Alpen von Bauernfamilien. In dieser komplexen Thematik geht es um zwei Vertragswerke: jenes der Alpzimmer und jenes des Baurechts. Die alpwirtschaftlichen Fragestellungen müssen bei beiden Vertragswerken untergebracht werden. Und dasselbe soll auch im Baurecht geregelt werden. Es geht um Fragen wie die Erschliessung oder den Umgang mit Wasser.

Im Toggenburg gibt es drei Gruppen Eigentumsverhältnisse: Erstens: Private Alpen, welche vor allem im Gebiet Nesslau angesiedelt sind. Zweitens: Öffentlich-rechtliche Gruppierungen wie Ortsgemeinden oder Kreisalpenkorporationen. Drittens: Mehrere verschiedene Systeme, sogenannte privat-rechtliche Körperschaften wie Genossenschaften, etwa die Wolzenalp, mit Anteilscheinen. Und dann gibt es auch Vereine mit Alpen wie die Meiersalp.

Das Interesse bei den Älplerinnen und Älplern war gross. Bild: Franz Steiner

Es herrschen also verschiedene Rechtssysteme und Eigentumsverhältnisse – von privat bis öffentlich. Dies alles unter einen Hut zu bringen, dürfte einiges an Knochenarbeit bedeuten. Trotz der Komplexität der Sache ist nun laut Hobi eine konstruktive Herangehensweise gefragt, die zu einem einvernehmlichen Ende führen soll. Womöglich wird die Sache zu einem Prozess, bei welchem am Ende nicht eine Lösung für alle resultiert. Es könnte sein, dass bei einer Korporation eine Baurechtslösung passt, bei einer anderen nicht. Entscheide werden in der Folge in jeder Korporation gefällt.

Hagelzug vernichtet Futter

An der Hauptversammlung war auch der Wolf ein Thema, der Ende des Hochalpsommers auf beiden Seiten des Säntisgebiets Schafe und Ziegen gerissen hatte. Auch fahrlässige Stacheldraht-Sabotagen waren laut Thomas Bohl, Präsident das Alpwirtschaftlichen Vereins, Teil des vergangenen Jahres. Wegen des nasskalten Wetters hatten sich die Alpfahrten hinausgezögert. Ein prägendes Ereignis war ein heftiger Hagelzug am 26. Juli im Churfirstengebiet, welcher grosse Schäden an den Weiden hinterlassen und das Futter für die Tiere vernichtet hatte.